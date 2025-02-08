最高檢察署︰中國吸收共諜 滲入基層士官兵

最高檢察署指出，目前中國發展組織的滲透對象，已從高階將校往基層士官兵吸收。（資料照）

2025/02/08 05:30

軍人犯職責違紀案件 涉違反國安法起訴比率達46.7％

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署在一月份的月刊中，詳談檢方辦理軍法案件現況、作為與策進；其中，十年來檢察機關辦理軍人涉刑案偵結數量逐年增加，二○一四年為八六七件，二○二四年攀升至四七四三件，增長為五倍；另外，軍人犯職責違紀案件中涉違反國安法起訴比率達四十六．七％，且目前中國發展組織的滲透對象，已從高階將校往基層士官兵吸收，甚至一般人民也滲透吸收。

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十年軍人涉刑案偵結數量 增長為五倍

最高檢指出，去年一月起，二○○五年後出生的役男調整為一年役期，兵役制度自四個月的軍事訓練改回一年，預料軍法案件恐將增多。

最高檢表示，自二○一四年至去年八月止，十年多來檢察機關辦理軍人刑案偵查終結件數共二萬七二四七件，偵查終結人數三萬九三二四人，件數及人數均呈逐年增加趨勢；就軍人犯一般刑案罪名來看，以涉犯詐欺罪的人數最多、占十八．四％，其次依序為傷害罪十四％、毒品罪十三．七％、洗錢罪五．六％、賭博三．九％，合計約占五十五．六％。

最高檢說，軍人犯職責違紀案件則占九．四％，不到一成雖不高，但案件質重於量，其中以涉犯貪污治罪條例的起訴率最高，比率為五十九％，違反國安法起訴比率四十六．七％居次，且中共滲透對象已從高階將校往基層士官兵吸收，近年有官兵以著軍服、報軍職、拿五星旗，拍攝投降心戰影片，甚至只說出「我願意」，即可換取報酬。

最高檢：從嚴從速偵辦 保障國家安全

最高檢指出，唯有堅實的軍隊，才有安定的國家，檢察機關如能精實偵查、從嚴從速偵辦重大軍法案件，使行為人經起訴後獲判有罪，才能以儆效尤，遏止類似情形再度發生，並得以維護軍隊紀律和領導統御，進而保障國家安全；另須強化檢察與軍事機關間溝通協調，貫徹及落實檢察與軍事機關業務聯繫會議決議，讓偵辦軍法案件經驗得以延續。

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