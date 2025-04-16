三重罷團領銜人比納粹手勢戴卐字臂章 李坤城：朱立倫應出來說清楚

三重罷團領銜人宋建樑比納粹手勢、戴卐字臂章，民進黨三重立委李坤城要求朱立倫出面說明。（記者謝君臨攝）

2025/04/16 10:35

〔記者謝君臨／台北報導〕全台罷免幽靈連署狀況頻傳，檢方昨發動搜索、約談行動。國民黨三重罷團領銜人宋建樑昨赴新北地檢署複訊時，竟戴著象徵納粹「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作「我的奮鬥」，還比出納粹軍禮手勢，引發爭議。對此，民進黨三重立委李坤城今強調，這是非常嚴重的國際問題，宋建樑是國民黨員，國民黨主席朱立倫及國民黨新北市黨部必須出來說清楚，不要切割。

國民黨動用青年系統對多名民進黨立委發動罷免，但幽靈連署狀況頻傳，檢方昨搜索、約談數個發動罷免案的「民間團體」。其中，罷免李坤城的領銜人宋建樑於昨晚赴新北檢複訊時，竟戴上象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿希特勒著作「我的奮鬥」，並做出納粹敬禮手勢，引發爭議。檢方訊後諭令宋8萬元交保。

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李坤城說，有關納粹象徵、希特勒的書，代表的是人權迫害、種族歧視，若在歐洲國家有類似行為是有罰款和刑責，不希望因為國民黨員這些行為，影響台灣和以色列、德國和歐洲國家的關係。

李坤城強調，這是非常嚴重的國際問題，希望國民黨、朱立倫出來說清楚，不要切割，宋建樑是國民黨員。昨天在北檢前抗議的國民黨立委，說支持正義青年，「請問是支持納粹、支持宋建樑？」不管國民黨和朱立倫都必須要說清楚。

對於國民黨新北市黨部發聲明指這是宋建樑個人行為，不評論。李坤城說，其做法和國民黨台北市黨部一樣，遇到黨員出事馬上切割，新北市黨部、朱立倫應出面道歉，否則就代表支持宋建樑的行為。「國民黨要撇清沒有媚共，說自己反共，所以要和納粹站在一起？」朱立倫應該講清楚，不然這是很嚴重的國際醜聞。

此外，對於死亡連署等問題，李坤城指出，死亡連署、偽造文書的基本查核單位都是地方選委會，不論是台北或新北選委會，都是由他們查核後送交中選會，和中選會無關。朱立倫今天應該出來說清楚，要收連署書，又沒有對這麼高的死亡連署做出說明，民眾相當不諒解。

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