30年前美國有房未申報 李彥秀：爸爸買的

前民進黨立委高嘉瑜再爆國民黨立委李彥秀一九九四年到二○○二年間在加州爾灣也有買賣房地產紀錄，但李卻未申報。李彥秀昨坦言，該房為當年父親以她名義購買，疏未申報，深感歉意，並坦然面對行政裁罰。（資料照）

2025/02/07 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜再爆國民黨立委李彥秀一九九四年到二○○二年間在加州爾灣也有買賣房地產紀錄，但李卻未申報。李彥秀昨坦言，該房為當年父親以她名義購買，但當時她剛踏入政壇，對申報法令不清楚，疏未申報，深感歉意，並坦然面對行政裁罰。

「深感歉意 坦然面對行政裁罰」

李彥秀表示，一九九四年她在美國加州大學爾灣分校就讀，父親念及子女一個人在國外求學，每隔一段時間就必須租屋，因此出錢以她的名義在學校所在地的爾灣購屋。就讀研究所期間，父親突然中風生病，她於一九九八年返國參選並當選台北市議員。當時她剛離開學校踏入政壇，對於財產申報法令瞭解不清楚，造成疏未申報一九九四年父親購買的美國加州爾灣房產。

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高嘉瑜指李彥秀在加州爾灣有十筆住址的歷史紀錄，李回應，她一九九○年高中畢業隻身前往美國求學，期間借住親戚家、朋友家，四處租屋，更換好多個住處，這幾乎是所有留學生共同經歷的過程。高嘉瑜把借宿租屋的「居住地址」影射為「買賣加州爾灣的房地產紀錄」，是為了抹黑不擇手段。

稱金額單位誤植 已向監院更正

她指出，她財產申報上的「富勒頓房地」（Wilshire Ave），高嘉瑜聲稱她未申報，更是非常離譜的烏龍爆料。

不過，關於「富勒頓房地」金額，李彥秀則坦言，金額單位誤植部分，已向監察院更正完成，僅尚未上刊監察院公報。

對於高嘉瑜指控「李彥秀在美國兩間房子都是由秘密金庫『家庭信託基金』購買」，李也反駁。她爾灣的房子是在二○一六年六月二日購入，生前信託遺囑在二○二一年才設立，根本就是指鹿為馬。而富勒頓房子，雖然是二○二一年購置，但生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金。

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