大罷免連署 如火如荼 ／新北、竹縣衝過一階門檻 持續收件

「罷洪刻不容楷」的公民團體昨在新北市第一選區推動罷免國民黨立委洪孟楷，有不少民眾到現場參與連署。（記者羅國嘉攝）

2025/02/04 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉、廖雪茹／綜合報導〕全台大罷免昨天啟動，共有廿個罷團前往中選會遞交罷免國民黨立委及停職中新竹市長高虹安的提議書，但包括新北、竹縣等地的部分罷團雖已越過罷免提議門檻，仍持續擴大戰果，預計近日送件。

罷免新北市國民黨立法委員羅明才的公民團體「拔羅波─罷免羅明才」領銜人吳柏瑋說，大文山地區是深藍選區，剛開始推動罷免羅明才時，很多人的回應都是令人沮喪的「不可能」，但團隊在短短十二天分工合作，截至昨天已收到五千二百份提議書，超過一階的最低門檻二九六七份，顯示公民力量正在覺醒，團隊估二月中旬送件，真正的戰役是第二階段的連署。

請繼續往下閱讀...

羅明才︰選民眼睛是雪亮的

羅明才回應，他多年來在大文山地區爭取的地方建設成績有目共睹，相信選民的眼睛是雪亮的、頭腦是清晰的，不會被仇恨的言論所煽動。

「罷洪刻不容楷」的公民團體在新北市第一選區推動罷免國民黨立委洪孟楷，領銜人方柏翔批評，洪孟楷多次支持刪減國安與民生預算，家族「紅、統」背景更引發國安疑慮，第一階段提議書約需四千份，目前已收集逾七千份，希望衝高到一萬件後再送件。

洪孟楷︰有信心通過考驗

洪孟楷反擊說，國民黨許多立委正面臨由執政者發起的「大罷免」無差別攻擊，他在國會專業問政、理性監督、修法提案件數、選民服務案件等，有信心通過考驗；罷免絕對不是仇恨動員、選輸後不甘心的火種，否則就是浪費民脂民膏。

在新竹縣，罷免第一選區立委徐欣瑩的「除舊汰欣」團隊持續積極收件，團隊發言人余筱菁表示，已開始籌備二階的事宜；其中，民進黨新竹縣黨部和關西鎮中正路卅三號兩處借用場地，至十日前是常態收件地點。

徐欣瑩︰民進黨及側翼作祟

徐欣瑩昨批評，民進黨及其側翼發起的罷免，充斥著荒謬的謊言，刻意造成社會動亂；感謝新竹縣鄉親長期以來的支持與肯定，她會保持初心、堅定正道，繼續努力為大家服務。

新竹縣第二選區的「撕銘行動」團隊則表示，雖然昨日並未送件，但在第一階段提議行動中，林思銘的大本營竹東地區連署相當踴躍，已突破提議門檻。

林思銘︰正面迎戰

對於罷免行動，林思銘回應「將正面迎戰」。他批評，面對全國性的罷免操作，明眼人都看得出來執政黨當家鬧事；他一路從基層做起，以服務新竹鄉親為目標，相信有做事、會做事的人，鄉親依舊會支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法