立院新會期法案 朝野擺陣對戰／民進黨︰國安議題 將成為主要戰場

立法院。（資料照）

2025/02/03 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕第十一屆立法院上路一年，在朝野烽火連天的局勢下進入新年度。民進黨團盤點，在野黨癱瘓財政、破壞權力分立，「國會政變」的目標就是要掏空台灣；展望新的一年，放寬中配入籍年限、提高罷免門檻、大規模「反年改」的爭議修法，甚至國安議題恐成為下階段的主要戰場。

力阻中配年限、罷免門檻修惡

國會三黨不過半的政治生態亂象叢生，民進黨團總召柯建銘指出，藍白這一年來不管是預算案、國會擴權、財政收支劃分法、憲法訴訟法或選罷法等法律案，都不協商、沒收發言、沒收表決、佔領主席台、舉手表決，若非立法院秘書長周萬來等人獻策讓院長韓國瑜照紙條唸，韓根本沒能力主持院會。

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民進黨立委沈伯洋分析，藍白聯手的最終目標是「掏空台灣」，例如杯葛人事同意權、修改憲訴法癱瘓憲法法庭，並透過財劃法將中央資金轉移地方。

面對未來戰場，沈伯洋盤點，還有癱瘓財政的反年改、花東三法、黨產回歸；造成門戶洞開的廢除反滲透法、中國人來台灣不受審查、架空總統和國安會；癱瘓選舉的公投綁大選、不在籍投票；以及破壞權力分立的開放黨政軍投資媒體、孤立監察院、地方制度法，讓地方拿走更多錢權以包圍中央。

民進黨團副幹事長林楚茵也點名三大議案，包括主張罷免票數須高於當選票數的選罷法、放寬中國配偶取得身分證年限的兩岸人民關係條例，以及全面推翻年金改革的「反年改」系列修法，在野黨透過「國會政變」，讓中央政府沒權也沒錢，一步步侵害行政權。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，若民眾黨團總召黃國昌擔任民眾黨主席，民眾黨將進一步向深藍靠攏。預期藍白陣營將推動多項國安相關法案，包括修改反滲透法、制定國家安全戰略法等，進而侵蝕總統的國家安全職權，新會期可說是國安的戰場，背後影武者正是中國。

吳思瑤也預期，藍白在上會期通過數百項預算凍結案，後續可能在程序上阻擋排案，導致相關部會預算形同被刪減，尚須黨團協商處理；立法院也必須重新修正被宣告違憲的法案，未來每個會期恐怕都要為藍白「擦屁股」。

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