掃街被阿北嗆！葉元之竟酸喊「好怕喔」 網傻眼：有夠白目

葉元之到市場掃街宣傳反罷免，遭路過阿伯怒嗆「擾民」。（擷取自葉元之YouTube直播）

2025/05/30 21:26

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，立委葉元之罷免案第二階段連署已送件，達成率高達138％。他今天（30日）到市場掃街宣傳反罷免時，遭路過阿伯怒嗆「擾民」，葉元之竟回，「唉唷，好怕喔！」影片曝光後，不少網友傻眼直呼，「有夠白目」、「難怪被罷免！」

發起罷免國民黨新北市第七選區（板橋東區）立委葉元之的團體「板橋大刪元」，本月5日送交3萬2236份第2階段連署書，新北選委會清點後未剔除，3萬2236份連署書為法定門檻的138％。

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葉元之今天上午現身選區板橋當地市場掃街，拜託民眾投不同意票。有個阿伯經過時指著他大罵，「擾民啦」，葉元之一開始沒聽清楚，反問「蛤？」阿伯直接提高音量大罵，「擾民啦！」用力揮手，拒絕葉元之握手邀請。葉元之則回頭戲謔地說，「唉唷！好怕喔！」繼續掃街。

影片被剪輯上至Threads，不少網友看了傻眼，紛紛留言，「超白目，活該被罷免」、「有夠白目沒風度」、「說謝謝就好，揶揄民眾幹嘛？他掃街是為了敗票的嗎？」、「這句真的沒必要，多了。顯得自己真的很沒水準「他講這句話就真的很沒水準」、「不意外，國民黨對於民眾都是這個態度的，從始至終，從不改變。」

葉元之回頭戲謔地說，「唉唷！好怕喔！」（擷取自葉元之YouTube直播）

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