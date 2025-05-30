慟！奉獻台灣超過一甲子 義大利修女趙秀容辭世享耆壽93歲

趙秀容修女奉獻台灣超過一甲子。（資料照）

2025/05/30 19:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕來自義大利的修女趙秀容已領台灣身分證，在新竹縣原住民山區奉獻超過半世紀，是在地人口中的「趙姆姆」，今天（30日）下午3點多辭世，享耆壽93歲。姆姆5月3日還到新竹市出席在竹科管理協會及清大校友會舉辦的母親節慶祝活動，但之後2週趙修女出現無法進食狀況，出席母親節活動成為她的最後身影。

趙秀容修女29歲遠從義大利地中海薩丁尼亞島來到台灣，人生中最精華的歲月都奉獻給台灣，足跡遍布尖石鄉各個角落，精通中文、台語、客語。她原本是白衣天使，在上帝的安排下，到新竹縣最偏遠的地方服務，在台灣待了超過一甲子。

請繼續往下閱讀...

趙秀容為了融入部落，勤於走訪，也學習當地語言，不僅傳福音，也觀察到在地需求，成立托兒所幫助經濟弱勢者下一代的啟蒙教育，付出滿滿的愛與關懷，和當地人一起吃、住，回故鄉次數不超過10次，但她無怨無悔。

竹科管理協會祕書長李道霖說，他與趙姆姆的緣分從2017年開始，當時得知趙修女的願望是成為台灣人，於是發動連署，在台大EMBA新竹校友會及台大EMBA台復新創會共同推動下，爭取到台灣身分證，一圓趙修女成為台灣人的願望。

李道霖說，今天下午3點多得知趙秀容修女辭世，相當悲慟，因為趙修女還參加3日由清大和協會為其準備的母親節慶祝活動，當時修女栽培過的學生們以及教友們、好友們齊聚一堂，沒想到成為趙秀容修女人生最後、也是最溫馨感人的聚會

據了解，近兩個星期，趙秀容修女突然吃不下東西，今天在天主教耶穌肋傷修女會省會院衰弱而別。

趙秀容的追思靈堂明天（31日）布置，地點在財團法人天主教耶穌肋傷女修會省會院B1，地址是新竹市博愛街16號。

在台灣偏鄉服務超過一甲子的原義大利籍修女趙秀容今天下午安詳辭世，享耆壽93歲。姆姆3日還出席母親節慶祝活動，留下最後最溫暖的身影。（李道霖提供）

姆姆趙秀容2017年領台灣身分證時，開心圍上國旗圍巾。（資料照）

姆姆趙秀容今天下午安詳辭世，享耆壽93歲。3日出席母親節慶祝活動成為最後最溫暖的身影。（李道霖提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法