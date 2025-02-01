蕭美琴參香 蘇巧慧全程陪

副總統蕭美琴（前左三）昨上午與民進黨立委蘇巧慧（前左二）等人前往板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福，並向民眾拜年祝賀。（中央社）

2025/02/01 05:30

爭新北市長別苗頭？ 林右昌赴湧蓮寺引關注

〔記者羅國嘉／新北報導〕昨天是大年初三，副總統蕭美琴前往新北市板橋慈惠宮與接雲寺參拜，民進黨立委蘇巧慧全程作陪，而民進黨秘書長林右昌昨也前往蘆洲湧蓮寺參拜，外界關注是否有意爭取綠營代表參選下任新北市長的兩人「互別苗頭」？蘇巧慧回應，一切都依照既定規劃進行；林右昌則說，自己是代表總統賴清德參拜祈福。

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副市長劉和然也到先嗇宮祈福

「大家關心地方發展 新北會更好」

外傳是新北市長侯友宜屬意接班的新北市副市長劉和然，昨天也到三重先嗇宮、義天宮、護山宮參香祈福，劉和然認為，這麼多好朋友來到新北，這是很好的現象，顯示大家都關心地方發展，能讓新北變得更好。

蕭美琴身穿桃紅色外套，昨天一早先到關渡宮發放總統福袋，隨即轉往新北市板橋慈惠宮、接雲寺參拜，蘇巧慧、立委張宏陸與多名市議員陪同。

蕭美琴表示，自己從初一到初三已環島一圈，感謝廟方的安排，讓她能夠與鄉親一同拜年，希望台灣能夠平安順遂，經濟發展蓬勃，家庭幸福安康，大家一起為台灣加油，也為彼此祝福。

蘇巧慧也說，春節期間她已連續三天展開「福袋馬拉松」行程，走訪近卅間廟宇，與民眾互動。對於林右昌前往蘆洲湧蓮寺參拜，蘇說，新北市有許多知名廟宇，春節期間參拜祈福是民眾的習俗，她早在兩週前便已安排好相關行程，一切都依照既定規劃進行。

湧蓮寺長期被視為有意參選新北市長者必訪的重要廟宇，林右昌昨天現身參拜引發關注，林則表示，湧蓮寺是台灣非常重要的信仰中心，不論是候選人還是地方仕紳，過年期間一定會來參拜，此次特別代表賴清德參拜祈福。

蘇：既定規劃 林：代總統參拜

至於蕭美琴與蘇巧慧合體參拜，林右昌認為，賴總統昨天也在中南部，大家分頭到各地參拜，目的都是為台灣祈福，「大家一起加油」。

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