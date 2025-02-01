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    首頁　>　政治

    兩院關係持續僵持》藍委：解方一直在賴清德手上

    國民黨團新任首席副書記長羅智強表示，民進黨若持續搞大罷免，最後立法院恐怕會癱瘓，兩院關係永遠不會和諧，解方一直在賴清德總統手上。（資料照）

    國民黨團新任首席副書記長羅智強表示，民進黨若持續搞大罷免，最後立法院恐怕會癱瘓，兩院關係永遠不會和諧，解方一直在賴清德總統手上。（資料照）

    2025/02/01 05:30

    〔記者劉宛琳、林哲遠／台北報導〕立法院三黨不過半，藍白聯手通過多個法案遭行政院提出覆議、釋憲，兩院關係持續僵持。國民黨團新任首席副書記長羅智強表示，民進黨若持續搞大罷免，最後立法院恐怕會癱瘓，兩院關係永遠不會和諧，解方一直在賴清德總統手上。民眾黨團副總召吳春城也認為，問題其實不在民進黨團、行政院，而是在於賴總統意志。

    續搞罷免 恐癱瘓立院

    羅表示，兩院關係與大罷免是連動的，民進黨如要搞大罷免，怎麼會期待行政和立法、立法院內朝野黨團有改善關係的可能？只會更激烈對抗而已。民進黨團總召柯建銘已說要用黨的力量來罷免國民黨立委，當然會激起憤怒，可能會引起反向的罷免，也會有很多自發性團體來罷免民進黨立委。

    「全國罷免開始啟動後，國會基本上也接近癱瘓狀態」，羅智強說，現實面來看，大罷免形成也不會是單面罷，一定是全面罷。不管是行政院和立法院的氛圍，還是朝野黨團的氛圍，都和大罷免脫不了關係，「就看看賴清德到底要搞到什麼程度」。

    不具名藍委表示，真的藍綠全罷之事起來，一定是互有損傷，結果可能是打平手，你罷我五個我罷你五個，最後只能讓國家處在仇恨對立和永無止盡的癱瘓當中，「執政者不是國民黨，丟第一顆石頭的是民進黨，最後帳還是算在賴清德身上」。

    吳春城則認為，柯建銘應該也很挫折，以前與時任立法院長王金平談好，就能讓政治走下去，如今朝野在失去信任感下，已陷入僵局，事實上民進黨亂源不在民進黨團、行政院，問題就在賴總統的意志，未來就要看賴是否要調整方向了。

    民眾黨立委張啓楷提及，前總統陳水扁與賴總統都是少數總統、朝小野大，而陳水扁能，他希望賴也能。他認為，賴總統仍在調適中，由於賴在這一年中採取的是比較硬碰硬的衝撞，但最終結果是朝野三黨都沒有贏。

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