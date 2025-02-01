綠委盼政院轉守為攻 逼藍白上場打球

民進黨團副幹事長林楚茵指出，部分部會首長缺乏公部門經驗，不了解如何與國會互動、有效經營關係，對於與立委的溝通更是不熟悉，往往只能仰賴內部公務人員或國會聯絡人提供協助。（資料照）

2025/02/01 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德下令強化行政立法溝通機制，民進黨立委認為，許多初入政壇的部會首長對國會溝通與政治敏感度不足，且府院及黨團也存在距離感與時間差，讓在野黨有惡意攻擊的機會；盼行政部門未來強化掌握政策發球權和話語權，逼藍白「上場打球」，力拚轉守為攻。

民進黨團副幹事長林楚茵指出，部分部會首長缺乏公部門經驗，不了解如何與國會互動、有效經營關係，對於與立委的溝通更是不熟悉，往往只能仰賴內部公務人員或國會聯絡人提供協助。但這種狀況可能導致部會首長無法及時提供充分資料，甚至不知道執政黨立委能給予什麼幫忙。

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林楚茵說，民眾對國會擴權修法或總預算等議案並非無感，但行政部門應該更明確說明，讓民眾知道自己損失了什麼，爭取更廣泛的支持。

一名資深立委也不諱言，府院與立院黨團溝通機制反應偏慢，存在距離感與時間差，導致應對在野黨攻勢時缺乏靈活性，使對手有機會惡意解讀、操弄資訊。

此外，有黨團人士透露，部會官員缺乏政治敏感度、錯估形勢，民進黨立委曾就預算案提醒切勿退讓，否則恐暴露被砍預算的空間，但官員卻私下告知，「已經跟在野黨委員講好，他們已經答應，你們不用再幫我們講話，沒有問題了」；結果，預算被藍白砍得天下大亂。

「這些官員可能是太天真，或是缺乏經驗」，該人士感嘆，他們誤以為與在野黨的溝通已化解問題，卻不了解預算提案出了委員會後，還有一關叫黨團提案，這種狀況常常讓民進黨立委只能吃悶頭棍。

民進黨團幹事長吳思瑤說，因應在野黨密集攻勢，行政與立法間的協調會議其實比過去更緊湊，但可惜的是，這些溝通僅止於防禦層面；盼行政團隊化被動為主動、強化議題設定，在看清藍白招式下提早制定對策，搶回政策的發球權與話語權，逼藍白「上場打球」。

應扮演領導的角色

吳進一步以打詐四法及運動部相關法案為例指出，立院三讀版本皆來自行政院草案，在野黨立委只能跟進「抄襲」，顯見政院具備提出完整且可執行政策的優勢，「作為執政黨，我們應該扮演領導的角色」。

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