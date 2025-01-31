2026選戰布局》國民黨 嘉南高屏 4不分區立委披戰袍

國民黨中央規劃不分區立委謝龍介（右）、柯志恩（中）參選台南市、高雄市長，左為立法院副院長江啟臣。（取自柯志恩臉書）

2025/01/31 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕明年台灣將舉行九合一地方選舉，藍營將有九位「二○一八勝選『嬰兒潮』」的百里侯即將任滿卸職，包括新北市、台中市等藍營執政地區，國民黨將重提新人，這場選戰不只是政黨的期中考，更被視為二○二八總統大選前哨戰，各方有意競逐者私下動作早已火熱。

九縣市長任滿 競逐者私下動作火熱

國民黨已確定人選的選區包括爭取連任的基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華，此外，違紀參選被國民黨開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，可望獲國民黨禮讓不提名。

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在非藍營執政選區中已有共識人選，分別有嘉義縣由不分區立委王育敏角逐，台南市有不分區立委謝龍介，高雄市為不分區立委柯志恩，屏東縣由不分區立委蘇清泉參選。

至於藍營執政滿兩屆改選的選區中，新北市部分，可能人選除了現任新北市長侯友宜屬意接班的新北副市長劉和然與台北市副市長李四川，另包括國民黨立委洪孟楷、雲品國際董事長盛治仁都有人點名。台中市方面，一般認為背後有台中紅派支持的立法院副院長江啟臣出線機會最大。

新竹縣可能人選除了立委林思銘、徐欣瑩，擔任縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢也志在必得，另外傳出現任縣長楊文科屬意教育局長楊郡慈接班。

在雲林縣，張派規劃現任立委張嘉郡接班姑姑、現任縣長張麗善；彰化縣則傳言黨中央屬意立委謝衣鳯參選，但傳聞與謝家不合的現任縣長王惠美有意提拔彰化縣工策會總幹事洪榮章接班；嘉義市方面目前沒有人選浮出。

宜縣竹市禮讓白營？ 「沒缺席道理」

至於被外界點名有機會「藍白合」的宜蘭縣與新竹市，黨內人士評估，如果連二○二二選舉國民黨都沒有禮讓空間，如今民眾黨聲勢明顯轉弱，國民黨二○二六更沒有缺席的道理。

但隨著立委大罷免時代到來，也有藍營人士建議，如果罷免綠營的宜蘭縣立委陳俊宇，國民黨就可以立委補選禮讓民眾黨，交換縣長選舉時白營投桃報李。

東部及離島方面，國民黨在台東縣最可能由台東縣議長吳秀華出馬，至於花蓮縣，有人揣測傅崐萁可能帶職參選縣長，當選後再辭立委，並由其妻子、現任花蓮縣長徐榛蔚接棒投入立委補選。金門縣部分則有積極表態布局的立委陳玉珍。

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