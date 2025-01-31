2026選戰布局》民進黨 提早布局 拚新北宜縣嘉市翻轉

民進黨立委蘇巧慧（右）已表態角逐新北市長提名，民進黨秘書長林右昌（左）也有支持聲浪。（資料照）

2025/01/31 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕二○二六縣市長選舉展開布局，民進黨逐步盤點各縣市選將，據透露，提名一定會比歷屆早，以利有充足時間應戰，規劃今年七月全代會前後，陸續展開提名，且提名機制「一定會公平」，可預期台南、高雄等競逐者眾的選區會有初選，除了守住原有執政縣市外，也鎖定新北、宜蘭、嘉市等藍營執政屆滿縣市力拚翻轉。

七月全代會前後 陸續提名

兼任民進黨主席的總統賴清德去年底曾召集黨內派系便當會，與會者已有共識，二○二六縣市長應儘早提名、越快越好，擬分四層次提名，首先是單純的連任區，如無異議得優先提名，其次是綠營執政的優勢選區如地方有共識就先決定，第三是非綠營執政縣市，第四則是艱困選區或競逐者眾等難以被歸納的選區，視個別情況由黨務高層協調或回歸黨內民主機制。

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黨政人士透露，今年七月全代會前後，會陸續展開提名，高雄、台南等表態者眾的選區，可預期會有初選，眾所矚目的新北是徵召選區，但目前除已表態的立委蘇巧慧外，因黨職身分不便表態的林右昌也有支持聲浪，探尋社會氛圍後，未必排除初選可能性。

原有執政縣市 「一定會守住」

該人士說，民進黨一定會守住台南市、高雄市、嘉義縣等原有執政縣市，也鎖定藍營執政兩屆任滿的新北市、宜蘭縣、嘉義市等，認為這些縣市面臨交接、政績不佳等情況，有翻轉機會，民進黨朝樂觀方向布局。

據盤點，台北市長人選有立委吳思瑤、王世堅，不排除與社民黨市議員苗博雅合作；桃園市除了前立委鄭運鵬、法務部政務次長黃世杰被點名外，立委王義川也被地方議員拱當「母雞」參選；台中地方有共識由立委何欣純參選，身兼職棒會長的立委蔡其昌十二強賽後聲勢再起，也被討論回鍋參選的可能性；台南立委林俊憲、陳亭妃都有志參選，正各自努力；高雄四名立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩也積極備戰，讓總統府秘書長潘孟安空降機率則在降低。

非六都部分，嘉義縣長由立委蔡易餘接棒參選幾成共識；立委王美惠被點名參選嘉義市長，但其與現任市長黃敏惠的跨黨派友誼受到關注；宜蘭正勸進宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳，但林未點頭，另有政委陳金德、前立委陳歐珀、前宜蘭市長江聰淵等也被討論；彰化有立委黃秀芳、陳素月，前彰化市長邱建富也尚未放棄可能性。

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