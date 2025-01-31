財神廟發福袋 賴清德化身反詐大使 籲鄉親慎防騙財

在花蓮待過十年的副總統蕭美琴，昨天到花蓮發總統府福袋時見到老友也來排隊，露出燦爛笑容。（記者花孟璟攝）

2025/01/31 05:30

逾7成是LINE群組投資詐騙 可撥打165電話查證

〔記者洪美秀、陳彥廷、劉婉君、李容萍、花孟璟、蔡宗勳、黃明堂／綜合報導〕總統賴清德蛇年廟宇走春發福袋，昨天他也化身反詐騙大使，提醒台灣一天受理的詐騙案件就達五百多件，且每天被騙金額達四億到五億元，其中有七成以上都是LINE群組的投資詐騙，大家可撥打165反詐騙電話查證，不可輕信網路各種理財廣告。

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初二行程滿檔 由南至北參香祈福

賴總統昨天大年初二行程滿檔，由屏東縣「東港東隆宮」首發，一整天由南至北，依序前往「屏東慈鳳宮」、高雄市「新大港保安宮」、台南市「後甲關帝殿」、新竹市「香山財神廟」、新竹縣「新豐池和宮」、桃園市「中壢仁海宮」參香祈福。總統身著「TAIWAN」紅色版帽Ｔ現身，獲得民眾熱情歡迎，高呼「總統好」、「Team Taiwan」、「台灣尚勇」表達支持。

總統除參拜外，也將蛇年新春福袋發給民眾，向民眾拜年，祝福民眾蛇年行大運，蛇麼都順利，蛇麼都發財。而排隊領取總統福袋的民眾，則是擠滿廟埕，在新竹市香山財神廟，排隊人龍更長達兩公里。

賴也笑稱，他發的福袋，除有神明的保庇，也有他及國家的祝福。拿到福袋的民眾，小孩好養育，長輩也能健康呷百二，不論小孩念書或成人求事業，都能福氣又順利。

除發福袋祈福，總統昨天也化身反詐騙大使，他說，現在全世界最嚴肅的問題就是詐騙事件，在台灣一天受理的詐騙案件就達五百多件，且每天被騙金額達四億到五億元，其中有七成以上都是投資詐騙，投資詐騙很多從LINE群組來的，提醒大家網路的投資廣告不要相信，尤其網路上的人不認識，連見面都沒有，要小心詐騙行為，不要相信網路上的投資資訊。

總統更苦口婆心提醒民眾說，有假冒警察或檢察官要辦案的，大多是詐騙的，大家可撥打165反詐騙電話查證，尤其說理財多有效，請大家不要相信網路各種理財詐騙行為。

蕭美琴拜廟 民眾領福袋大排長龍

副總統蕭美琴昨天則是由西至東，分別赴嘉義「新港奉天宮」、「璿宿上天宮」、「台東天后宮」、「花蓮天鼎宮」參拜，所到之處同樣引發排隊領福袋的熱潮，民眾排了兩小時還高興說：「等兩小時搶到頭香，真是值得！」

蕭下午到花蓮市天鼎宮時，罷免傅崐萁團隊「微光花蓮」也跟著副總統人氣到場擺攤，並祝賀花蓮民眾「新年發財、連署拿來」。

總統賴清德昨到新竹市財神廟發新春紅包福袋，受到民眾熱烈歡迎，排隊人龍長達兩公里。（記者洪美秀攝）

總統賴清德昨天下午到新竹市財神廟發新春紅包福袋及參香祈福，賴清德致詞除祝福大家蛇年新春如意發財，也當起反詐騙大使，提醒民眾要注意網路投資詐騙行為。（記者洪美秀攝）

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