立委︰藍委逼重簽罷免連署 更激起民怨

台中立委第二選區罷免連署在烏日區三民街市場舉行，許多民眾熱烈表態支持。（記者黃旭磊攝）

2025/01/17 05:30

王鴻薇質疑提早連署違法 提案凍結中選會業務費50％

〔記者陳政宇／台北報導〕中選會今年度原編列選舉業務費六七八．二萬元，國民黨立委王鴻薇提案凍結五十％，理由是選罷法明定公職人員就職未滿一年者不得罷免，而第十一屆立委目前就職尚未滿一年，民間卻早已開始進行相關提案及連署，有違法疑慮。民進黨立委批評，王鴻薇逼大家再出門重簽，反而更讓大家同仇敵愾、找更多人參與連署，民怨就像皮球，越壓、反彈力道就越大，這只是不斷地挑戰民意的底線。

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王要求中選會 提出罷免連署新格式

王鴻薇認為，為避免於選罷法規定得進行罷免活動、提案、連署之期限前即進行相關活動進而觸法，確保連署之合法性與正當性，因此要求中選會在一個月內向立法院內政委員會提出罷免連署新式適用格式，並對外公告適用日期與方式，經委員會同意後，始得動支。

對此，民進黨立委林俊憲昨受訪質疑，國民黨嘴巴說不怕罷免，卻不斷出招企圖阻止罷免，用預算威脅中選會，企圖讓現在累積的連署書都作廢；王鴻薇逼大家再出門重簽，反而更讓大家同仇敵愾、呼朋引伴找更多人連署，民怨就像皮球，越壓、反彈力道就越大，這只是不斷地挑戰民意的底線。

民進黨團副幹事長李坤城也說，國民黨想要恐嚇民眾，指現在罷免連署立委的都是偷跑，要等新的罷免連署格式出來才有效；但國民黨害怕三讀通過的選罷法修正案被宣告違憲，所以不敢送出立法院，既然如此，連署當然是適用舊法，「國民黨是作法自斃，不要再恐嚇人民！」

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