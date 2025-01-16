鼎越暫緩20％容獎 市議員：內行騙外行 簡舒培：未來再變更仍可拿回容獎

民進黨議員簡舒培痛批市府「內行騙外行」，若沒有修訂都市計畫，未來京華城仍可以變更設計，再把廿％容獎拿回來。（記者何玉華攝）

2025/01/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲等人因京華城案被台北地檢署依圖利、收賄等罪起訴，台北市政府昨邀專家學者研商京華城容積獎勵處理方案，副市長李四川會後宣布，京華城所屬的鼎越開發已於前晚發文市府，將暫緩廿％容獎，辦理建照執照變更設計，市府即未再討論撤銷與否問題。民進黨議員簡舒培痛批市府「內行騙外行」，若沒有修訂都市計畫，未來京華城仍可以變更設計，再把廿％容獎拿回來。

暫緩容獎跟北市處分是兩件事

簡舒培痛批整件事非常荒謬，昨天原本是台北市政府邀集專家學者討論京華城容獎處理，沒想到召集人李四川結束會議後說，鼎越發公文願意暫緩廿％容獎，這是完全不對的程序。鼎越暫緩跟台北市政府做處分是兩件事情，猶如小偷偷了東西，難道把東西還回去就不處罰嗎？鼎越、京華城就是小偷，跟柯文哲用圖利的方式把容獎騙到手，現在願意把騙到的容獎歸還，市府就可以當成沒事嗎？

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簡舒培說明，在都市計畫裡，現在京華城基地的容積就是八四○％，鼎越暫緩廿％容獎，未來改建還是可以用，修改細部計畫才能釜底抽薪，當初京華城就是用欺騙、不合法的方式，跟柯文哲一起讓都委會通過容獎，市府、李四川「內行騙外行」，用這樣的方式騙台北市民解決容獎問題。

簡表示，這也再次顯示蔣萬安軟趴趴，除了讓鼎越暫緩，就沒有辦法處理，繼續買單、放任柯文哲違法，成為圖利的共犯。

議員許淑華則對結果表示樂見，若由市府撤銷都市計畫細部計畫，整個開發案須重跑審查流程，勢必得再花上半年至一年的時間，期間京華城工地的建築安全及周邊居民權益難以保障。由鼎越集團主動暫緩爭議的容獎，並在三個月內完成行政程序，讓京華城繼續蓋，不會成為爛尾樓，解除了蔣萬安舉棋不定、不願意面對的困境，將不公不義取得的容積還於民，是市府、議會、工程安全三贏局面。

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