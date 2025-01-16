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    自由日日shoot》藍凍結18億潛艦預算 國防部：盼支持全數通過

    國造潛艦後續艦今年度預算十九．九億餘元，國民黨團僅同意通過兩億元，凍結近十八億元，待海鯤號潛艦通過海測後才能動支。（資料照）

    國造潛艦後續艦今年度預算十九．九億餘元，國民黨團僅同意通過兩億元，凍結近十八億元，待海鯤號潛艦通過海測後才能動支。（資料照）

    2025/01/16 05:30

    〔記者方瑋立、洪臣宏／綜合報導〕立院朝野黨團昨協商今年度總預算案，在野黨分別提案凍結潛艦國造後續艦預算近十八億元，以及刪減三％軍事設備及設施預算。國防部表示，國防資源建立首要考量為敵情威脅、建軍備戰重點及國家財政，盼國人共同支持國防預算，國防部將善用每一分有限資源，將戰力提升到最高點，確保整體國防安全。

    將嚴格把關 確保整體國防安全

    國造潛艦後續艦今年度預算十九．九億餘元，國民黨團僅同意通過兩億元，凍結近十八億元，待海鯤號潛艦通過海測後才能動支；民眾黨團則提案刪減三％軍事設備及設施預算。

    國防部發言人孫立方指出，確保國軍戰力有效提升以嚇阻敵軍，國防預算投注是非常重要因素。國軍將善用每一分有限的資源，將戰力提升到最高點，確保整體國防安全。

    外傳國防部長顧立雄「認可」立委凍結後續艦近十八億元預算，國防部主計局歲計處長辛宜聰強調，傳言「並非事實」，國防部所提出潛艦國造需求為八艘，籲請支持立院委員會主決議，首年預算照列，國防部將嚴格把關，在原型艦通過海測之後始得動支。

    白喊刪3％ 恐影響M1A2T戰力

    海軍副參謀長賀紘璿指出，目前國造潛艦泊港測試皆依進度節點順利執行中，後續艦及預算編列，海軍皆會據國防部指導，在各項測試順利完成、安全無虞條件下，才會動支相關預算。

    媒體詢問民眾黨提案刪減三％軍備預算，會如何影響建軍？辛宜聰說明，國防部今年度預算軍事裝備及設施科目項下總計編列一七○一億餘元，主要為新型戰車、魚叉飛彈、海岸防衛系統、無人機系統，以及油料、彈藥和零附件等開銷，此為國軍提升戰力的重要經費，盼立院及國人支持預算照列。

    中國造船暨輪機工程師學會昨也發表聲明，呼籲潛艦預算不應刪減凍結，千人造艦不容易，要借鏡澳洲自製潛艦經驗，不要因朝野對立瓦解提升水下戰力的機會，希望能一起達成國防戰力自主。

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