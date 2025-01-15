聯合聲明反憲訴法修惡 學者批「政變組合拳」侵害憲政

立法院否決行政院所提「憲法訴訟法」修正覆議案，多位學者昨發表聯合聲明，指立法院「體制內政變組合拳」已侵害憲政體制的權力分立原則，呼籲各界採取行動、守護民主政治。（資料照）

2025/01/15 05:30

〔記者陳政宇、林曉雲／台北報導〕立法院否決行政院所提「憲法訴訟法」修正覆議案，多位具政治與社會科學背景的學者昨發表聯合聲明，指立法院「體制內政變組合拳」已侵害憲政體制的權力分立原則，呼籲各界採取行動、守護民主政治。台灣大學法律學院（系、所）校友暨在校學生昨也展開連署，拒絕癱瘓憲法法庭，反對惡修憲法訴訟法。

多位學者發起「政治與社會科學學術工作者守護憲政秩序」，已有近八十名學術或實務工作者參與連署。參與連署者包括中研院社會學研究所特聘研究員吳介民、台灣大學社會學系教授何明修、中山大學西灣學院院長王宏仁、彭婉如基金會執行長王兆慶等人。

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聲明指出，此次「憲訴法」修惡是去年國會擴權法案的延伸，實際上是立法權要讓司法違憲審查制度無法運行。「這是一場精心策劃的體制內政變奪權組合拳。」

聲明呼籲，國民黨和民眾黨應回復正常立法程序，讓法案獲得合理審查與討論，同時尊重憲法及立院職權行使規範。執政黨應更積極進行議程設定，提出重要的法案和施政方針，並說服國民一起努力。目前在任的大法官也應承擔守護憲政民主根本秩序的職責，捍衛司法權的獨立與自主性，阻止並糾正各種違憲的法律及立法行為。

台大法律校友、在學生 也連署拒絕癱瘓憲法法庭

對於憲訴法修法爭議，台灣大學法律學院（系、所）校友暨在校學生昨也展開連署。發起人賴中強表示，身為法律學習者，民主憲政秩序是唯一信仰，不能坐視立法院癱瘓憲法法庭、破壞權力分立，站出來是要成為憲法法庭的後盾。包括前立委尤美女、律師界多人均加入連署，人數正增加中。

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