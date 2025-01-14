自由日日Shoot》柯北市長任內再爆爛帳 北藝中心包商求償1.74億

柯文哲北市長任內爛攤又添一筆，北藝中心承包商雙喜營造對北市府提告，要求給付1.74億元爭議款。（資料照）

2025/01/14 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北表演藝術中心歷經承包商理成營造倒閉、延宕七年完工，前台北市長柯文哲拍板追加設計監造單位二．三六億元技術服務費，遭質疑依合約北市府不必賠錢，柯卻在卸任前兩天、且預算未送審，便拍板撥發部分款項，市議會於二○二三年送監院調查；如今北藝中心再爆柯任內爛攤，承包商雙喜營造提告，要求北市府給付一．七四億元爭議款，若市府敗訴，更須支付從二○二二年起至官司結束止，每年高達八七○萬元的利息，全由市民買單。

雙喜營造表示，此案進入司法階段，不受訪。

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雙喜營造 追討變更施作等費用

北藝中心原預算為五十三．七億元、二○一二年動工，同年文化局增加基礎隔震系統，追加六．二億元，理成營造僅執行卅八億元工程，便於二○一六年倒閉、卅％項目未完工。北市府於二○一七年拆成兩標，第一標為外牆，雙喜營造同年七月得標，決標金額三．五億元；內部裝潢由安倉營造、泰創工程、旭冠機電承攬，金額為四．一七億元。總預算達六十七．五七億元。

記者調查，雙喜營造得標後，北市府指示變更施作，以及接手前標公司所留下未施作完畢、設計規劃未符標準規範而變更等要求所衍生之費用。雙喜去年二月廿三日向台北士林地方法院提告，並主張台北市捷運局第一區工程處給付追加工程款共四十項、共一億七四一○萬六五○元，本月十五日將開首次言詞辯論庭。

北市府若敗訴 需年付870萬利息

據了解，雙喜營造主張施工後，發現施工架與所需作業空間不符，必須拆除重搭；另因市府未規劃好戶外逃生之工項，為安全須增加搭設、北市府指示更換破損隔板，最終衍生費用，但北市府反指雙喜營造未依契約規定提出追加請求，雙方陷入爭議。

柯文哲此案打破任內不追加預算的承諾，如今雙喜營造討爭議款一．七四億元，高達當年決標金額三．五億元的一半，若市府敗訴，將從二○二二年三月二日至清償日止，每年須支付五％利息。北市議員顏若芳表示，每年五％利息也就是八七○萬元，若官司拖五年，將多支付利息四三五○萬元，全是人民血汗錢，柯任內成事不足、敗事有餘，甚至禍延子孫。

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