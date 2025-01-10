海委會將導入AI 揪出航跡可疑船隻

海委會主委管碧玲（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕基隆港外海的海纜受損，引發中國權宜輪實施灰色地帶侵擾的嚴重國安議題，海洋委員會已邀集相關部會、機關，召開「海底電纜受損查處及策進作為協調會議」。海委會主委管碧玲強調，將加速導入AI科技來建立海域態勢感知能力，讓航跡可疑的船舶可以即時跳出來警示，此構想去年六月即指示研議，總統賴清德上任後更加倍重視與督促，希望最快半年會有進度，確保國安。

海巡署表示，現階段為有效因應我國周邊海纜遭破壞情事，海委會已指導海巡署將中華電信提供的海纜警戒區域，列為重點海域，包括各海纜線路登陸點外海（金門、馬祖則為限制水域內），依海圖所列海纜位置列為重點監控海域。倘若發現有滯留或違法拖網等船舶，將立即調派艦艇蒐證；如發生斷纜情事，優先將涉案船舶帶返偵辦，並報請檢察官指揮偵辦。

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黑名單國家權宜輪 通報海巡署加強查察

海委會也已召開跨部會會議研商，請中華電信針對高風險海域劃設告警區加強監控，並以AIS警示航經船舶，遇到狀況通報相關單位處理；交通部則強化次級船舶的管理與通報機制，針對「東京備忘錄」黑名單國家所屬權宜輪，通報海巡署加強海上查察。

海巡署說，本月八日已將這次基隆港外海海纜受損事件的蒐證資料及雷達航跡等事證，函送基隆地檢署指揮偵辦，而海纜安全維護涉及重大國安議題，將持續強化應變能力，加強蒐證及執法效率，避免類似狀況再次發生。

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