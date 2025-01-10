警消年改連鎖效應 退休公教喊比照調到80％

拉高警消退休所得替代率後，全教總要求停止差別待遇，理事長侯俊良表示公教人員受不公平待遇。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者施曉光、林曉雲／台北報導〕立法院日前三讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率最高可達八十％之後，已經出現連鎖效應，退休公教人員系統不僅要求立法院立即停砍公教人員所得替代率一．五％適用案，並希望比照警、消、海巡、空勤，調整公教人員所得替代率達到八十％。

全教總要求政府 停止差別待遇

全國教師工會總聯合會昨發聲明，表達國會通過提升警消人員所得替代率，公教人員受到不公平對待，政府應積極導正，全教總強烈要求政府落實雇主責任，停止差別待遇，導正公教年改缺失。

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擔任國民黨公教警消工作委員會主委的全國公教軍警消聯合總會總會長林水吉，今天也將以「中華民國公教軍警消聯合總會」名義，與「全國公務人員協會」等團體在立法院召開記者會表達調整公教人員所得替代率到八十％的訴求。

公教團體今赴立院表達訴求

全國公教軍警消聯合總會認為，警消人員退休金所得替代率提高後，廣大的非警消公務人員退休金卻每年遞減一．五％，所得替代率將降至六十％，造成相對剝奪感嚴重，呼籲立法院修正「公教人員退休撫卹法」，立即停砍公教人員退休金所得替代率一．五％，並調整公教人員所得替代率到八十％，使公教與警消人員齊平，以符公平正義原則。

全教總理事長侯俊良也表示，立法院修法直接打破退撫給予之基本公平原則，公教人員因此產生強烈相對剝奪感。全教總要求修法返還年資補償金，並停降公教退休替代率。

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