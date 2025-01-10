中國權宜輪抵釜山 我請韓警協助取證

我國海底電纜3日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，案件已交由基隆地檢署偵辦，後續海巡署將依據海纜登陸點，加強重點海域及海面目標監控。 （記者鍾麗華攝）

2025/01/10 05:30

國安人士︰遭割電纜連結台美、多國業者共同擁有 非單一國家議題

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕台灣海底電纜三日疑遭一艘具中國背景的喀麥隆籍貨輪拖斷，外界懷疑是「掛牌」中國權宜輪以拖曳方式切斷，該專利中國於二○二○年申請。對此，陸委會發言人梁文傑昨強調，該船已開到釜山，我方請韓國警方協助取證，該案進入司法程序，不能排除灰色地帶侵擾可能性。

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陸委會︰不排除灰色地帶侵擾

中國政府曾在二○二○年五月公布「一種拖曳式海底電纜切割裝置及其電纜切割方法」專利說明書，內容介紹如何在船錨上安裝切割刀，好讓拖船船錨在海上運行時，將海底光纜快速切斷。

英國媒體「金融時報」更繪出該喀麥隆籍貨輪自去年十二月五日至今年一月三日期間的航跡路徑，圖中可見該船航線詭異曲折，途經台灣基隆港外海多條海底電纜，疑似在搜索、切斷海底電纜。

梁文傑說，雖然還沒有辦法確認真正意圖，但不排除有灰色地帶侵擾的可能性。海巡署、航港局、地檢署等相關機關針對類似情況發生後，各部門之間協調要怎麼進行，政府這幾天召開很多會議。

據了解，類似事件二○二三年十月芬蘭和愛沙尼亞之間兩條數據電纜損壞，主要嫌疑船隻在中國註冊、懸掛香港旗幟；二○二四年十一月，波羅的海兩條分別連接德國與芬蘭、瑞典與立陶宛的關鍵通信電纜遭破壞，主要嫌疑船隻是中國貨船「伊鵬三號」；二○二四年十二月，從芬蘭輸送電力至愛沙尼亞的海底電纜「Estlink2」與電網遭破壞，一艘中國商船也遭質疑。

國安人士指出，類似事件層出不窮，引起北歐和波羅的海國家高度關注；台灣這次遭破壞的電纜，主要連接台灣與美國西岸、由多國電信業者共同擁有，顯示這並非單一國家議題。

國安人士認為，此事可從三大方向防禦，首要之務是建立國際通報機制，提升到國安層次、與民主陣營國家協力應處；第二，國際共同建立懲罰機制，讓破壞海纜安全的船隻付出相應代價，而非換船名繼續橫行；第三，思考如何強化海底電纜韌性與巡檢，防堵類似事件再發生。今年全社會防衛韌性委員會將進行首次「二○二五城鎮韌性演習」，強化關鍵基礎設施也將是重要驗證主軸。

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