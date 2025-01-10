《台中》罷免藍立委連署熱烈 12日再設攤

國會修法亂象，台中市樂成宮活動吸引熱絡人氣填寫罷免提議書。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國會修法亂象，藍綠均喊出要罷免對方陣營立委，儼然將進入大罷免時代，台中公民團體目前在台中二、三、四、五、六選區均推出罷免國民黨台中市立委行動，中四選區罷免廖偉翔「台中覺醒．展翅廢翔」團隊，十二日將前進南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣，號召民眾一同前來支持罷免行動，除中四選區外，其餘地區的罷免提議書也收受。

國會修法亂象，讓不少民眾選擇不再沈默，響應填寫罷免提議書，八日晚間在台中市樂成宮廣場舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」吸引逾千民眾到場，現場包括國民黨台中市立委第二、三、四、五、六選區均有罷免團體設攤提供民眾填寫罷免提議書，不少民眾不等志工說明，一到攤前就坐下填寫提議書，很多人都直接表明國會亂象及亂立法已令人看不下去，民眾填寫熱絡，讓人直呼「台中人醒了」。

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「台中覺醒．展翅廢翔」罷免團體趁熱訂十二日在南屯國民運動中心推出罷免連署行動，包括四叉貓、八炯、閩南狼、女神下午茶、阿楚等均將到場助陣，配合春節將至，現場也發送「好運蛇過來」春節小物，包括紅包袋、蛇年春聯、台灣尚勇、貼紙等，希望民眾一起共襄盛舉，除中四選區外，其餘地區的罷免提議書也收受。

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