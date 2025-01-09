藍拒邀卓揆為憲訴法覆議案報告 政院：政院是唯一能提覆議機關

對於國民黨團拒絕邀請行政院長卓榮泰到立法院報告覆議案，行政院發言人李慧芝回應，行政院是中華民國憲法架構下，唯一能夠針對窒礙難行的法案提出覆議的憲政機關。 （資料照）

2025/01/09 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、李文馨、鍾麗華／台北報導〕行政院已對憲法訴訟法修正案提覆議，國民黨團總召傅崐萁昨表示，憲訴法是在司法院不是行政院，行政院長卓榮泰想越俎代庖來立法院報告，「我們當然不願意邀請他來」。行政院則反駁，行政院是中華民國憲法架構下，唯一能夠針對窒礙難行的法案提出覆議的憲政機關；民進黨團總召柯建銘表示，黨團會有所因應，不會讓傅崐萁得逞。

柯建銘：不會讓傅崐萁得逞

立法院預計十日處理憲訴法覆議案，傅崐萁說，依「立法院職權行使法」，是「得」邀請行政院長來做相關報告，但憲訴法事實上是在司法院而不是在行政院，卓榮泰想越俎代庖來立法院做報告，是不是民進黨已經將司法院當作自己的司法科還是司法局，「我們當然不願意邀請他來」，這是浪費國人的時間和公帑。

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傅又說，民進黨對於立法院通過、但自己不喜歡的法案，就用它的禁臠、用憲法法庭來否決全國國人民意所代表的國會，「我們絕不會讓賴清德總統及行政院長卓榮泰來得逞」，國民黨團會堅守民主。

對於國民黨團拒絕邀請卓榮泰到立法院報告，行政院發言人李慧芝回應，行政院是中華民國憲法架構下，唯一能夠針對窒礙難行的法案提出覆議的憲政機關，且行政院提覆議的理由，是因新法生效後，憲法法庭恐將無法運作，將影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道，這也是行政院認為新法的適用將造成窒礙難行的原因；行政院很遺憾無法到立法院詳細說明，也失去進一步對話與溝通的空間。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團已發函要求立法院長韓國瑜針對憲法訴訟法覆議案的期程、詢答的程序進行協商，覆議案應慎重為之，不要只淪為表決，卓揆願意面對挑戰，直球對決，藍白立委不敢討論，是否坐實憲法訴訟法修法禁不起考驗。

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