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    警消退休所得替代率 提高至80％》民進黨團批藍白反改革

    立法院昨三讀通過提高警消、海巡、移民和空勤人員月退所得替代率上限至80％，民進黨團將聲請釋憲。（記者田裕華攝）

    立法院昨三讀通過提高警消、海巡、移民和空勤人員月退所得替代率上限至80％，民進黨團將聲請釋憲。（記者田裕華攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團昨藉由人數優勢，在院會強行表決通過警消年改修法，將警消等人員的退休所得替代率提升到最高八十％。民進黨團幹事長吳思瑤痛批，在藍白當家的國會，什麼都改回來，不公不義回來了，世代不正義也回來了；新國會反改革，讓年金改革走回原點，這樣的國會愧對民眾，更愧對年輕世代。

    院會三讀通過「警察人員人事條例修正案」，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿十五年者，替代率為四十三．二五％，最高增至三十六年，為八十％。

    三讀條文也規定，修正條文公布施行前退休生效者，亦適用之。該等人員應按現職同等級人員的待遇標準，重新計算每月退休所得；並隨在職同等級人員本（年功）俸的調整而調整。因上述修正所生公務人員退休撫卹基金增加的支出，行政院應每年自公務預算辦理撥補。

    民眾黨立委黃國昌於法案三讀後發言指出，經過逾半年蒐集社會各界意見，民眾黨團也在立院召開三場公聽會、舉行兩波民調，呈現出來的結果，就是台灣社會高度肯定警消的辛勞與奉獻，也支持提高所得替代率的修正案。

    洪孟楷：給警消最基本保障

    國民黨立委洪孟楷說，民進黨立委聲稱政府對基層警消很好、有改革，但事實並非如此，政府不僅變成改革的阻礙，也因錯誤能源政策浪費公帑。修法不會造成世代對立，更要告訴警消，政府會當後盾，保障其終身有最基本的保障。

    吳思瑤痛批，藍白胡扯說修法是支持警消，但真正照顧警消，是在其服職期間提高各類津貼、補助、保險及福利。她強調，民進黨做最多，有實績。諸如調高警察的薪資俸點、超勤加班費至一萬九千元，是史上新高；警勤加給提升十五％、提高深夜危勞性勤務津貼等。

    吳思瑤強調，藍白修法造成公務人員之間的差別對待，有違憲法第七條的平等原則。退休領得多，年輕人卻領不到，世代正義何在？

    吳思瑤質疑，依照藍白版本，佔八成以上三到六職等退休的基層員警，領的退休所得比公務人員次長級還高，比大學教授領得還多，「這樣公平嗎？」年金提前破產了，「下個世代的權益誰來保障？」

    綠：下個世代誰來保障

    民進黨團書記長蔡易餘也批評，修法未考量公務體系的公平分配原則，不符憲法規範，更讓年金產生破窗效應，走上反改革的道路。

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