警消退休所得替代率 提高至80％》民團：擴大貧富差距 犧牲青年世代

立法院國民黨團及民眾黨團昨於院會強推修法，提高警消海巡的退休所得替代率最高為八十％。公民團體批擴大貧富差距、犧牲青年世代。（記者王藝菘攝）

2025/01/08 05:30

基層警察的月退休金

是勞工薪資中位數的兩倍

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團及民眾黨團昨於院會強推通過「警察人員人事條例修正案」，明定警消海巡的退休所得替代率最高為八十％。對此，公民團體指出，基層警察的月退休金最高將達七萬四五四四元，約為全體勞工經常性薪資中位數三萬七三七二元的兩倍，不僅陷特定族群於不義，更是擴大貧富差距、犧牲青年世代。

經民連及台灣勞工陣線昨召開記者會指出，警察退休年金所得替代率上限八十％，不僅比年改完成後的六十二．五％高，甚至比年改前的七十五％還高，讓年輕的工作世代承擔高稅收、低福利，退休警察得享相當於勞工月薪資兩倍的月退休金。

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台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，台灣近卅年來為解決各年金體系財務不足和世代不均，歷次年改已耗費許多社會成本，讓各體制稍微看到永續的希望；但國民黨立委再次以不符合程序正義的方式，透過修正動議強渡關山，不僅陷特定族群於不義，更讓該制度回到財務危機的漩渦，將對台灣的世代正義埋下難以逆轉的禍根。

陷特定族群於不義

台灣社會福利總盟秘書長孫一信批評，這是公務人員退休資遣撫卹法反年改議程修法的前哨戰，他堅決反對加速退撫基金無以為繼，缺乏精算過程，胡亂加碼特定族群的立法過程。

「警察辛苦我懂！」孫一信說，面對高齡、少子、缺工日益嚴重的將來，退休福利在台灣難有加碼空間，政府應將有限資源加強普及式的公共福利服務，減輕年輕人照顧老人、小孩的負擔；且社福許多領域需要和警察協作，但醫護、社工、教保難道不辛苦？他贊成增加警察的各種勤務加給、危險津貼，但最不需要的就是調高退休所得替代率。

經民連智庫召集人賴中強則指出，根據「陸海空軍軍官及士官服役條例」規定，多數基層軍士官到一定年限就要強制退伍，僅可領取一次性退休金，不同於警察的公務員終身制；大多數警察若廿五歲或卅歲初任職、六十五歲退休，即可領到最高年資的月退休金。藍白兩黨的提案，是以絕大多數的警察退休年金，去類比軍人金字塔頂端的退休年金。

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