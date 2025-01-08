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    自由日日shoot》警消退休所得替代率 提高至80％ 1700億缺口 全民負擔

    警察與公務人員之月俸給及退休所得上限舉例比較

    警察與公務人員之月俸給及退休所得上限舉例比較

    2025/01/08 05:30

    〔記者林曉雲、陳鈺馥／台北報導〕立法院昨三讀通過單獨提高警消、海巡、移民和空勤人員月退所得替代率上限至八十％。銓敘部指出，單獨提高警察人員替代率，將造成退撫基金用罄年度提早二年，估算未來五十年基金收入減少和支出增加合計一七○○餘億元，財務缺口須靠政府撥補，就是全體納稅人共同負擔，對立院修法深表遺憾。

    銓敘部：衝擊退撫制度憲法平等原則

    銓敘部長施能傑表示，該修法衝擊公務人員退撫制度的憲法平等原則，減損退撫基金財務健全和增加政府財政支出，並嚴重影響文官退休金和現職工作間應有對應的衡平性，尤其是警察人員和公教人員，都適用同一部退撫法律，屬相同退撫基金下，繳交相同費率和相同繳費標準，結果退休給付標準卻大不同，將使退撫制度首重的公平對待原理完全喪失殆盡。

    施能傑指出，目前約有八成基層警察退休時是五二五俸點，依新制，退休後每月將可領到七萬四五四四元退休金；若加上今年調薪，退休金會再增加到七萬六七八○元，比中央部會常務次長還高，創造出「幾乎所有文官無法接受的退休所得差距」。

    銓敘部政次張秋元以警察與公務人員在職月薪做比較，警察月薪均高於公務員，基層警正四階月薪八萬一四二○元，比六職等公務員六萬四六七○元多一萬六七五○元；中階警察如警正一階九萬二二六○元，比九職等公務員八萬二五六○元多九七○○元；高階警察警監二階十一萬一五一○元，比十二職等高階公務員十萬三七五○元多七七六○元。

    依立院昨日修法，張秋元舉例，警察退休所得替代率拉高至八十％，公務人員替代率為六十％，警察與公務員的月退差距更大。警正四階七萬四五四四元，比六職等公務員四萬七四四八元多二萬七○九六元；警正一階七萬九三一二元，比九職等公務員六萬三○四八元多一萬六二六四元；警監二階九萬八六五六元，比十二職等七萬三九九二元多二萬四六六四元。

    另外，張秋元表示，警消薪資為本俸加上各項加給之後總額，月退金則採本俸二倍計算。用新制推估，未來警消月退金將可達到同職等的在職者月薪九成，勢必將嚴重衝擊現職警力的穩定性，而後續將重審三萬多名退休警察的退休金，建議由內政部接手，另須等今年軍公教調薪案確定通過，才能進行後續計算相關作業。

    行政院發言人李慧芝昨也強調，一七○○餘億元的財務缺口須靠行政院公務預算撥補，亦即全體納稅人共同負擔，「行政院對此無法接受，並表達遺憾」。

    知情官員指出，由於該案製造差別對待，明顯違反憲法平等原則，有窒礙難行之處，將研議提覆議或釋憲因應。

    警察所得替代率提高的衝擊

    警察所得替代率提高的衝擊

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