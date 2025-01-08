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    首頁　>　政治

    檢廉發現陳志銘去年4月將京華城資料 交陳智菡

    民眾黨立院黨團主任陳智菡（左）昨表示，前台北市府秘書長陳志銘沒給任何非公開資訊。（記者王藝菘攝）

    民眾黨立院黨團主任陳智菡（左）昨表示，前台北市府秘書長陳志銘沒給任何非公開資訊。（記者王藝菘攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者楊心慧、林哲遠、何玉華／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，二日再被收押；檢廉調查發現，前台北市府秘書長陳志銘曾在去年四月廿八日將京華城相關資料，交付給民眾黨立院黨團主任陳智菡，甚至還在晚上與柯文哲商討因應對策；台北市議員簡舒培昨批評，柯文哲二○一四年高喊任內公務員不必服務政治與政黨，如今陳志銘卻替柯文哲拿資料，甚至協助脫罪，她認為蔣萬安應要對此懲處。

    陳智菡：收到的是公開資訊

    陳智菡昨回應，陳志銘沒給任何非公開資訊，只有網路上查得到的公開開會紀錄，前同事基於同僚情誼，幫忙還原事實，怎麼叫串證？更何況當時京華城案還沒進入司法調查，北檢恣意妄為，把證人的私人訊息放給媒體，再去脈絡化的錯誤解讀，已是公然侵害法治與人權；這條新聞的重點不是案情有什麼驚人發展，只見證檢調的濫權與可怕。

    記者昨致電陳志銘，至截稿前未獲回應。

    台北市人事處回應，依照行政院「文書處理手冊」規定，各機關員工對於機關文書，除經過允許公開外，要保守機密、不得洩漏，若提供的資料未經過機關允許公開的話，將依照相關的懲處規定追究其責任；若民眾要跟政府索取資料，應依照「政府資訊公開法」的完整程序，提出申請書，向機關申請，最後在十五天內審核是否提供。

    台北市政府副發言人葉向媛表示，相關案件已入司法階段，市府立場明確，就是尊重且全力配合司法調查，事實到哪就處理到哪，秉持勿枉勿縱的態度，希望儘快還原事實、釐清真相。

    檢廉：當晚柯與陳志銘LINE對話

    柯文哲曾在二○一四年選前高喊未來台北市政府將提供公開透明的市政資訊，他承諾任內的公務員不必服務政治與政黨，「只需全心全力服務台北市民」；任內卻接連爆發市府秘書陪柯下鄉跑行程、利用市政資源選舉，頻遭外界質疑。

    諷刺的是，檢廉調查發現，陳志銘曾在去年四月廿八日將京華城相關資料交給陳智菡，當晚柯文哲為避免東窗事發，與陳志銘以LINE對話，商討因應對策。

    議員批陳志銘不中立 促蔣懲處

    簡舒培指出，柯文哲當年喊出公務員不必服務政黨，如今公務員卻為柯服務，相當荒唐，過去所說的公開透明、不服務政治與政黨「全是假的」；陳志銘在領公帑的狀況下還為政黨做服務，讓人覺得行政不中立，蔣萬安對於行政不中立的公務員，應給予懲處。

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