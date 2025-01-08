揭柯文哲拿不明金錢回家被陳佩琪喊告》許富舜：我講政治良知 遺憾回應是金錢

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，昔日學生許富舜醫師日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家；陳佩琪（見圖）前天表示將提告。許富舜昨回應，公開信講的是台灣政治良知與價值，遺憾得到的回應、在意的僅是眼前的金錢。（資料照）

2025/01/08 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，昔日學生許富舜醫師日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家；陳佩琪前天表示將提告。許富舜昨回應，公開信講的是台灣政治良知與價值，遺憾得到的回應、在意的僅是眼前的金錢，只能說或許看重的事情與標準很不一樣，「二○一四年柯Ｐ與我的事情，除了過去的相關報導，也已經寫成書了。是非因果，師母要提告，我只能無奈、承受！」

「師母要提告，我只能無奈、承受」

另有柯文哲前幕僚指出，許富舜當時有幫忙建置線上政治獻金的電子金流系統，連同收據跟款項證明，感覺他是質疑政治獻金現金部分的收受、登錄政治獻金，不合規的退回與收據寄送；若有落實至今，現在什麼問題都沒有，感覺他是真心認為柯能成為清廉政治的典範，再看到現在捲入風波，情緒複雜才突然發文。

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首次選市長帳目就混亂 柯沒否認

其實早在二○一四年七月時，柯文哲辦公室就被爆四月廿五日成立政治獻金專戶前帳目混亂，當時陳佩琪也幫忙過目帳款，此事柯文哲在選第一任市長時也沒否認，甚至還說他後來和妻子說：「不要介入，但好歹可以讓妳懂說，選舉的帳，出出入入是怎麼一回事。」

另外，在柯文哲的政治獻金起訴書的內容中，也提到柯文哲侵占多人捐贈民眾黨的政治獻金共六○○萬元，包含東方文華董座林命群二○○萬元、謝國樑之母林曼麗所捐的二○○萬元、信義房屋創辦人周俊吉配偶二○○萬元，於檢廉在柯文哲住處查扣的隨身碟中都有紀錄。

起訴書寫出，周俊吉配偶、林曼麗、林命群各捐贈民眾黨政治獻金二○○萬元，並指柯意圖為自己不法之所有，基於公益侵占之犯意，刻意隱匿該筆原屬民眾黨所有政治獻金而侵占入己，自收款後迄今未將之存入民眾黨獻金專戶，亦未向監察院申報。

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