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    網紅淪中共大外宣 陸委會：若觸法一定辦

    陸委會表示，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求拍攝、傳散詆毀台灣政府政策，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。 （彭博檔案照）

    陸委會表示，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求拍攝、傳散詆毀台灣政府政策，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。 （彭博檔案照）

    2024/12/08 05:30

    〔記者鍾麗華、董柏廷／台北報導〕反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。對此，陸委會表示，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求拍攝、傳散詆毀台灣政府政策，誘拉國人到中國發展、對台統戰滲透等，政府都有掌握並持續密注相關情形，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

    李遠：台灣自由民主 希望大家珍惜

    文化部長李遠昨也被問及中國收買台灣網紅進行統戰相關問題，他說，台灣的言論自由還有民主制度，不是從天上掉下來，是許多前輩的犧牲換來的，希望大家能夠珍惜它。他強調，就文化部來講，不太可能去限制任何人的言論自由，但如果言論本身已經觸犯兩岸條例，會再與陸委會共同商量做法。

    陸委會：屬中共認知戰 須嚴肅看待

    陸委會指出，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求配合中共操作，拍攝、傳散詆毀台灣政府政策，誘拉國人赴陸發展、對台統戰滲透等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。

    陸委會表示，依國安法規定，任何人不得為外國、中港澳、境外敵對勢力或其所設立或實質控制各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。

    依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第卅三條之一規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

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