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    昔日挺太陽花 吳慷仁祝福「祖國」 兩岸網友都開罵

    網友翻出吳慷仁昔日參與太陽花學運照片，和他祝賀中國國慶成明顯對比。（翻攝自Threads)

    網友翻出吳慷仁昔日參與太陽花學運照片，和他祝賀中國國慶成明顯對比。（翻攝自Threads)

    2024/10/02 05:30

    〔記者陳鈺馥、蕭方綺／台北報導〕金馬影帝吳慷仁簽約中國經紀公司壹心娛樂後，吳一日凌晨火速在微博轉發中共官媒「人民日報」國慶貼文，寫下「祝福錦繡中華」，更有多名台灣藝人發文祝賀中共十一國慶；陸委會批評，希望這些藝人能考慮台灣社會的觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式。

    陸委會：藝人應考慮觀感

    據了解，包含吳慷仁在內，台灣藝人有王心凌、歐陽娣娣、王力宏、伊能靜、張韶涵、陳立農、吳奇隆、楊宗緯、劉樂妍、汪東城等，陸續轉發貼文慶賀中國十一國慶，蕭敬騰是今年唯一登上央視國慶特別晚會的台灣歌手。

    吳慷仁轉發的人民日報國慶貼文提到，「新中國成立七十五週年，此刻接力，把最美好的祝福都給你，我的祖國。惟願山河錦繡、國泰民安！國慶節」，並在微博寫下「祝福錦繡中華」六字，在臉書則沒有發文；但中國網友不買單，嗆聲未提到「祖國」等關鍵字，更有小粉紅去「壹心娛樂」董事長楊天真的微博嗆聲，撂話「簽台獨等破產」、「簽約台獨藝人，拍一部舉報一部」。

    吳陷入「兩面不是人」窘境

    吳慷仁過去在太陽花學運期間多次趁著拍戲空檔到立法院外靜坐，甚至捐款資助學生，為學運出錢出力。對比如今，讓眾多網友感慨表示「是台灣使你一路走到今天，今天你卻讓台灣失望透頂」、「你果然還是跪了」、「跪著要飯，人家還會嫌棄你跪姿不夠端正呢」。吳慷仁目前在中國和孫儷拍攝新戲，此狀況也凸顯他陷入「兩面不是人」的窘境。

    陸委會昨痛批，眾所周知，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，每逢特定節日或時刻，中共就會動員台灣藝人政治表態，有些藝人會有「人在屋簷下，不得不低頭」的壓力，但我們也希望這些藝人能考慮台灣社會的觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式。

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