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    台智光案》陳重文800萬交保 北檢將提抗告

    國民黨台北市議員陳重文（中）涉台智光收賄案，昨裁定以800萬元交保，限制住居。（記者塗建榮攝）

    國民黨台北市議員陳重文（中）涉台智光收賄案，昨裁定以800萬元交保，限制住居。（記者塗建榮攝）

    2024/10/02 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉圖利監視器及光纖網路業者，收受台智光負責人李慶煌不正利益，向北市府施壓，要求提高警用監視器的預算，圖利自己三二一萬餘元，被依圖利、公司資本不實等罪嫌起訴；台北地院昨開庭詰問陳妻等最後四名證人後，陳重文聲請交保，合議庭評議後，裁定陳八百萬元交保，限制出境出海八個月、限制住居，並施以手機電子監控；台北地檢署表示將提抗告。

    限制住居 手機電子監控

    合議庭上週五與昨日陸續訊問七位證人，昨中午訊罷，陳重文與律師當庭主張，證人已全數詰問完畢，已無勾串之虞，檢、辯也未聲請調查新證據，下週二將開庭辯論，需要多一點時間討論以利防禦，颱風來襲恐影響律見時間，陳願意穿戴電子腳鐐，請求具保停押。

    蒞庭檢察官反對，指法院當初以有勾串證人及逃亡之虞而裁定陳重文羈押禁見，證人雖已詰問完畢，但陳仍是市議員，有干預施壓證人及北市府官員的疑慮，且陳有逃亡或滯外不歸的資力，若未辭去議員職務或停職，不宜交保。

    合議庭休庭評議，認為已無勾串之虞，而電子鐐銬也可取代羈押來防逃，陳的不法所得為三百多萬元，故裁定八百萬元交保，限制出境出海八個月，限制住居於北投住處，並以電子鐐銬監控行蹤。陳重文三月廿一日起被羈押禁見，迄昨辦保獲釋共被收押一九五天。

    合議庭昨詰問最後四名證人，包括陳妻白惠萍、大嘉公司負責人陳洛麟、台智光負責人李慶煌及蔡姓採購經理，同為被告的白惠萍證稱，她保管多家公司的大小章，平時受陳重文指示去匯款，她因多次答不出各筆匯款的原因，一度當庭哭泣。

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