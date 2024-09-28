涉浮報助理費 黃紹庭：事務處理完就返台說明

國民黨高市議員黃紹庭隔海發聲明強調自己沒有提早收風落跑，但檢方不信要分案查洩密。（資料照）

2024/09/28 05:30

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕國民黨高市議員黃紹庭涉浮報助理費遭檢調追查，但在前天早上檢調上門搜索前一刻，黃竟搭上計程車從小港機場出境，據聞人已落腳中國廈門。黃紹庭昨也發布聲明，強調出國是早就規劃好的行程，機票早已買好，只要處理好事務就會返台，主動向檢調說明案情。

傳人已飛廈門 黃：早就規劃出國

雄檢廿六日清晨六點多針對黃紹庭涉浮報助理費展開調查，大批幹員兵分十路前往黃紹庭的住家兼服務處、市議會研究室等地搜索，並帶回黃的父母、助理共十七人到案，其中十人列被告。黃紹庭的周姓服務處副主任被檢方聲押，但法官認定罪證不足，裁定無保請回；黃的父母親則是複訊後請回，另六名被告被檢方諭令二至卅萬元交保。

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檢調搜索前一晚，還透過基地台定位技術，確認黃紹庭人還在高雄住家，因此未祭出境管，沒想到黃疑似收到風聲，在檢調登門前一刻，黃紹庭被鄰居目擊拿著行李，坐上計程車後離家。

據悉，黃紹庭搭計程車後直驅小港機場，疑似以臨櫃方式購買上午七點半直飛中國廈門的華信航空機票，檢調在黃家搜索時，黃已坐上飛機。

黃紹庭昨天也透過國民黨高雄市黨部發出聲明，強調出國是既定個人行程，有主動致電檢調承辦人員說明行程，待事務處理完畢就會返國，將到案說明；自己從政十餘年來，助理費申報絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，盼司法查明事實，切勿抹煞他的名譽。

柯志恩：盼黃勇敢面對 釐清事實

身兼國民黨高市黨部主委的柯志恩表示，黃紹庭深耕地方多年，希望他勇敢面對，親自向檢調說清楚，釐清事實。

由於懷疑有人走漏風聲，導致黃在收網前落跑，檢方已另行分案查辦有無相關人員洩密。據了解，前天執行搜索時，專案小組一直無法與黃紹庭取得聯繫，直到前晚七點卅五分，黃才回電給調查官，聲稱會儘快回國配合調查，檢方願意再給他幾天時間，若再不回國，不排除發布通緝。

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