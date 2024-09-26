民主基金會執行長 廖達琪出任

民主基金會董監事一致通過由中山大學榮譽退休教授廖達琪（左）擔任執行長，基金會董事長韓國瑜（中）及副董事長林佳龍（右）會後與廖一同受訪。（記者黃靖媗攝）

2024/09/26 05:30

〔記者黃靖媗、劉宛琳／台北報導〕台灣民主基金會昨召開董事會，討論執行長任命事宜。擔任基金會董事長的立法院長韓國瑜會後受訪宣布，董監事一致通過由中山大學榮譽退休教授廖達琪擔任執行長，韓屬意的執行長人選盧業中則擔任副執行長。另外兩位副執行長分別為民進黨推薦的前駐紐約辦事處長李光章與前駐印度公使陳牧民。

這項人事案延宕許久，據了解，身兼民主基金會副董事長的外交部長林佳龍廿四日曾與韓國瑜在立法院見面，林佳龍提出與韓也相當熟稔的廖達琪為雙方可以接受的「最大公約數」。韓國瑜當時並未一口答應，而是提出條件，要求讓盧業中擔任副執行長，雙方都「妥協」，才讓此爭議落幕，由韓國瑜在董事會中直接提議由廖達琪出任執行長。

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據了解，昨日會議討論過程相當平和，採共識決。廖達琪會後受訪談及韓國瑜對民主基金會的期待時表示，韓一直說台灣走出去有「維護中華民國主權」、「維護自由民主」、「台美關係重要性」三條腿，民主基金會在自由民主方面絕不懈怠，韓國瑜也期待他們能繼續擦亮台灣自由民主的招牌。

廖達琪曾任韓國瑜的國政顧問團召集人之一。知情人士指出，廖達琪為四年前江啟臣擔任國民黨主席時，推薦進入民主基金會擔任副執行長，當初廖是接時任副執行長盧業中之位，韓國瑜擔任立法院長之後，希望盧能擔任執行長。對於韓國瑜來說，廖、盧都是他的人馬。

韓國瑜於董事會後受訪讚許，由民進黨推派的兩位副執行長都是「外交老兵」，學業非常專精，可以為台灣民主與外交工作盡非常棒的努力，期待這樣的卡司與陣容，能擦亮台灣民主招牌。

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