罷樑倒數 林右昌嘆卸任2年基市府全變了

2024/09/26 05:30

〔記者陳昀、盧賢秀／綜合報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於十月十三日投票，前基隆市長、民進黨秘書長林右昌昨晚在臉書發文指出，他卸任時留下有八年執政經驗的事務官團隊、近廿年來最好的財政，以及爭取到的一、二十億元中央經費，還有完整的建設藍圖等，但近來市府劇烈的人事大風吹，許多人被調往非專業領域的部門、無故被降調，有數十人離開，「花了八年好不容易打造勇於任事的團隊文化，現在似乎完全不一樣了」。基隆市政府對此不表回應。

基市府不回應

林右昌指出，他在財政極差、負債高達一二四億多元下，透過有創意的計畫及高度執行力，大量爭取中央經費、完成無數軟硬體建設，翻轉基隆，每個政績背後都有他和市府同仁一起克服困難的故事，他的態度就是實事求是、面對問題、積極解決問題。

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林右昌透露，他卸任近二年來，很多事似乎很不一樣，基市府傳出劇烈人事異動，多位副處長層級公務員被調往非專業領域的單位，科長層級更大風吹，甚至有人一個月被調動數次，也有表現優異、沒有任何過失的人被降調，據聞有數十人已經離開或選擇退休，這都是基隆的損失，他花了八年好不容易打造一種勇於任事的團隊文化，現在似乎完全不一樣了，可想而知，市府一定發生了什麼事情。

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