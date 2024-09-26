基隆罷樑公告10/10前送家戶 中選會︰勿夾資料

罷樑志工在台北市重要交通站點宣傳基隆市長謝國樑罷免案。（山海公民拆樑行動提供）

2024/09/26 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市第十九屆市長謝國樑罷免案將於十月十三日投票，基隆市選舉委員會正在印製罷免案的罷免公告內容，共印製十六萬四千六百份，預計十月十日前送到選區各家戶。

中央選舉委員會主任秘書謝美玲昨天視察罷免公告內容印製情形，要求基隆市選舉委員會及基隆市各區公所在分送罷免公告內容及投票通知單時，應秉持公正原則，勿夾帶任何資料，不得違反行政中立，以維護罷免公平性。

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電動車0元月資費 民眾控只騎4天

罷樑團體志工近日主要在台北市交通站點向通勤族宣傳罷免案。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，最近接獲民眾反映，號稱○元月資費的電動機車方案，八月底領到車，只有騎四天，九月卻要繳交費用，市府及合作廠商未說清楚付費方式，有欺騙消費者的嫌疑，已向消基會投訴。

謝國樑︰把不同意罷免票催出來

謝國樑昨天接受網路媒體專訪時表示，對於罷免案，一開始心情起伏很大，現在覺得很平靜，其實就是一場選舉，要把它選好，要選好的關鍵就是把不同意罷免票催出來，他有信心會勝選。

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