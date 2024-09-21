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    首頁　>　政治

    京華城案》三度提訊應曉薇 傳喚鼎越董事林青

    北檢偵辦京華城容積案，昨第三度提訊國民黨台北市議員應曉薇（右圖），另以證人身分傳喚威京集團都市計畫顧問、鼎越開發公司董事林青（左圖）。 （記者劉信德攝）

    北檢偵辦京華城容積案，昨第三度提訊國民黨台北市議員應曉薇（右圖），另以證人身分傳喚威京集團都市計畫顧問、鼎越開發公司董事林青（左圖）。 （記者劉信德攝）

    2024/09/21 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇涉收受威京集團主席沈慶京至少四七○○萬餘元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率，遭羈押禁見，後來爆出應曉薇利用議員職權，六年內替京華城召開三十四場協調會，北檢昨第三度提訊她，另以證人身分傳喚曾參與會議的威京集團都市計畫顧問、鼎越開發董事林青，釐清會議過程。

    參與協調會或便當會？ 林青：不是我約的

    今年八月間，有名嘴爆料指，二○二○年三月十日，柯文哲召開一場與京華城有關的神秘會議，柯對此回應是與應曉薇的「便當會」。檢廉調查，柯與應進行「便當會」後，即裁示將京華城訴求方案函送都發局，以便都委會研議，且經追查，應曉薇涉收受沈慶京至少四七○○萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率，助京華城取得容積獎勵，遭聲押禁見獲准。

    檢方為釐清協調會及容積獎勵決策過程，昨上午傳喚曾參與會議的林青作證。庭訊結束後，林青面對媒體詢問「有參與協調會或便當會嗎？」回稱「沒有，謝謝大家。」又回答說「不是我約的。」隨即快步離去。

    檢方緊接著提訊應曉薇，同時二度傳喚和應同罪名、五百萬交保的王尊侃，兩人分別在不同偵查庭接受訊問，訊後分別還押、請回，並未碰到面。

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