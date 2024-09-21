北士科案》檢約談多名市府公務員 訊後請回

台北市產業發展局長陳俊安表示，北士科案目前在檢調的偵辦程序中，市府全力配合檢調偵辦，釐清真相。 （資料照）

2024/09/21 05:30

〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、台北市前市長柯文哲任內北投士林科技園區（北士科）T17、T18設定地上權案，遭質疑圖利新光人壽。台北地檢署昨指揮廉政署，約談多名北市府基層公務員作證，釐清招商過程，訊後均請回。

台北市產業發展局長陳俊安受訪僅表示，全案目前在檢調的偵辦程序中，市府全力配合檢調偵辦，釐清真相。

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據了解，廉政署昨受台北地檢署指揮，約談近十名證人，其中兩名為民間人士，其餘為曾經手北士科招商案的北市府公務員，主要釐清招商過程以及標案是否有官商勾結，廉政官詢問後即請回，未移送北檢複訊。

北投士林科技園區T16、T17、T18三處市有土地設定地上權招商案，是北市府產業局受地政局委託代辦，其中T17、T18於二○二一年十月十三日決標，由新光人壽得標，同年十一月十二日完成簽約；另T16於二○二一年十一月十九日決標予仁寶電腦、康舒科技合作聯盟。

產發局曾發聲明表示，三塊基地合併公告招商均因無廠商投標兩度流標，經市府訪談潛在投資人並召開產業座談會，徵詢各方意見後，第三次公告調整為個別招商，T16基地採三階段開標；另為增加投資誘因，T17、T18基地則採兩階段開標，且未設限規範特定產業類別。

不過，民進黨台北市議員簡舒培指出，分別招標、不限制產業別等，均由柯文哲拍板確認，且多次流標後，柯市府全盤接受新光人壽的建議「分開招標、權利金下修、免投資企畫」，質疑柯圖利新光。

北檢接獲民眾告發後分他字案偵辦，案由是「貪污治罪條例」，並將柯文哲列為該案被告；檢方今年八月廿六日，已以證人身分傳訊過北市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥及業者等三人，訊後均請回。

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