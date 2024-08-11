和柯競總聘同一員工 簡舒培：木可非獨立營運

台北市議員簡舒培表示，根據柯文哲競選申報給監察院的政治獻金資料，剛好有名叫「李婉萱」的女士，而收支科目是「人事費用支出」。（取自簡舒培臉書）

2024/08/11 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日被揭露總統大選期間涉及多筆可疑金流，大筆政治獻金流入「木可公關行銷公司」。台北市議員簡舒培爆料，柯文哲競選總部竟和木可公司用同一名員工「李婉萱」，代表木可跟廠商接洽，卻又領柯競總的薪水，揭露兩單位非各自獨立、戳破柯文哲謊言。

「李婉萱」代表木可 卻領柯競總薪水

簡舒培指出，柯文哲以往最愛炫耀自己支持者都是年輕人、都是義勇軍，但面對小草們勒緊褲帶捐出的政治獻金，都能有所謂的「帳務瑕疵」，甚至連廠商墊付款項幫他做小物，都能欠錢不還，還嗆要告人。

請繼續往下閱讀...

簡舒培認為，木可公司試圖塑造公司獨立營運，但民眾黨跟木可的關係，不只是官網上「官方商城」的連結，甚至還聘僱同名員工。根據立鼎公司在二○二三年十二月九日發的「從義無反顧到一無所有的阿北小物秘辛」文章內容提到，立鼎接受木可邀請成為外聘顧問團隊，並提到木可與立鼎的對接窗口，是名叫「李婉萱」的女士。

簡質疑 「木可根本等於柯文哲競總」

簡舒培發現，根據柯文哲競總申報給監察院的政治獻金資料，剛好有名叫「李婉萱」的女士，收支科目是「人事費用支出」，若木可跟柯競總真的是各自獨立的兩個單位，代表木可跟立鼎接洽的「李婉萱」領的會是木可的薪水，但柯文哲競選總部卻支付薪資給她。

簡舒培質疑，為何這名「李婉萱」一邊在柯文哲競總工作領薪水，一邊又代表木可跟廠商接洽？到底是木可寄生柯文哲競總，還是木可根本等於柯文哲競總？柯文哲當台北市長一事無成，只好吹噓自己還債最多，結果被揭穿把市府各項基金大挪移來營造假象，如今政治獻金大爆炸真的不讓人意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法