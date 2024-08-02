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射高70公里強弓飛彈 小批量生產中

天弓三型飛彈發射箱長度為五．五公尺（見圖），增程型弓三彈箱長度則增加到七．六四公尺。（路透檔案照）

天弓三型飛彈發射箱長度為五．五公尺（見圖），增程型弓三彈箱長度則增加到七．六四公尺。（路透檔案照）

2024/08/02 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕被稱為「強弓飛彈」的增程型天弓三型飛彈，攔截飛彈的高度已經達到七十公里以上，還可以有效反制「變動軌道的飛彈」，由於性能優異，去年即已成功通過初期作戰測評，並進行小批量生產。

彈箱長度7.6公尺 比弓三多2.1公尺

根據國防部最新公布的「列管軍品清單」顯示，適用於「TK4箱組飛彈」的新型「防空飛彈發射箱組」也列在其中。相關人士指出，「TK4箱組飛彈」指的就是增程型天弓三型飛彈。原天弓三飛彈的發射箱組，長度為五．五公尺，新型發射箱組尺寸則更大，長度來到七．六四公尺。

至於新型發射箱組，未來要定名為「強弓飛彈」，或是沿用天弓系列名稱，稱為「天弓四型」防空飛彈，軍方人士說，會以最適當的方式處理。

據了解，中科院現正進行「陸基防空系統（天弓三型防空飛彈）」飛彈量產及相關設施工程，台灣本島的天弓三型飛彈系統已大致就序，外島防空飛彈部隊原有的弓二飛彈系統，也已換裝為天弓三型飛彈系統。

天弓三型防空飛彈攔截敵方飛彈的高度可達四十五公里；中科院再以「強弓專案」為名研發的增程型天弓三型，目標將攔截高度達到七十公里，能在更高的空域就能攔截、摧毀來襲飛彈。相關人士說，「強弓一型」飛彈已通過作戰測評，攔截高度可達七十公里，而目標攔截高度一百公里的「強弓二型」（增程型天弓三型飛彈二型彈），正在進行作戰測評。

國防部先前送交立法院的報告提到，天弓三型防空系統具備自身反彈道飛彈的防護能力，中科院規劃於完成「強弓專案」研發，未來國軍完成建案獲裝後，可以整合長程預警雷達對來襲飛彈的情資，供天弓三型飛彈系統運用，全台各處弓三陣地工程完工後，可運用其防空及機動作戰能力，強化東、西部防空火網，同時針對來襲飛彈的攻擊，具陣地自身防護並提供周邊重要目標防護能力，以因應整體防空作戰任務的遂行。

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