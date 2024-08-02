傳北京阻藍委出席IPAC 國民黨：未聞相關訊息

有網媒報導，中國台辦系統與統戰部以取消後續國共兩黨交流做為威脅，攔阻國民黨立委出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會。國民黨發言人楊智伃昨回應，從未聽聞相關訊息，期望媒體報導應以事實為根據。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者劉宛琳、施曉光、陳鈺馥／台北報導〕有網媒報導，中國台辦系統與統戰部以取消後續國共兩黨交流做為威脅，攔阻國民黨立委出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會。國民黨發言人楊智伃昨回應，從未聽聞相關訊息，期望媒體報導應以事實為根據；藍委則反酸「國台辦有這麼笨嗎？」報導根本無中生有。

謝龍介：國台辦會笨到這種程度嗎

IPAC本週二在台北舉辦年會，有網媒報導，指中共當局認定IPAC是反中聯盟，為破壞首次在台灣舉辦的IPAC年會，不僅威脅外國議員不得來台參加，在國民黨未公開拒絕出席會議後，傳出台辦系統和統戰部分頭並進，直接對國民黨立委展開遊說，揚言一旦出席，後續國共各層級交流都將中斷。

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國民黨立委謝龍介表示，沒有這種事，也沒有人要脅藍委，「國台辦會笨到這種程度嗎？」民進黨只會含血噴人，侮蔑國台辦下指導棋是民進黨慣用的伎倆，「希望他們對自己有點信心」。謝強調，他不參加是不想為民進黨背書，難道民進黨把兩岸的外交搞亂了還要推到國民黨身上嗎？

國民黨立委王鴻薇說，根本是無中生有，這個活動她當初根本不知情，所以無法回應；國民黨立委羅智強也說，對IPAC的活動不了解。有藍委說，如果不是民進黨在媒體上批評國民黨不參加，根本沒注意到該活動，更不要說有台辦系統來阻止，民進黨不要再認知作戰了。

國民黨團則表示，黨團委員所作所為都是自由意志，絕對不可能有任何人或團體能夠左右，更不用說其他政黨。

國民黨：與民主國家共同宣揚民主體制

楊智伃表示，國民黨長期為國際民主聯盟（IDU）成員，並與其相關的國際青年民主聯盟（IYDU）及國際亞太民主聯盟（APDU）都有良好密切互動，國民黨副主席夏立言更擔任國際亞太民主聯盟副主席，透過參與國際政黨組織，提升中華民國國際能見度，與民主國家陣營共同宣揚民主體制。

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