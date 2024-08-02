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國台辦稱金門溝通無關兩岸協商 梁文傑：把事處理完最重要

陸委會發言人梁文傑昨表示，中國快艇案協商是「當事人」對「當事人」，雙方就慰問金、遺體和船隻歸還問題達成共識。他強調，外界對此很多定位和定性，「在我看來都是不必要的，最重要是把事情處理完畢」。（記者陳鈺馥攝）

陸委會發言人梁文傑昨表示，中國快艇案協商是「當事人」對「當事人」，雙方就慰問金、遺體和船隻歸還問題達成共識。他強調，外界對此很多定位和定性，「在我看來都是不必要的，最重要是把事情處理完畢」。（記者陳鈺馥攝）

2024/08/02 05:30

〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕中國快艇在金門海域翻覆釀二死，兩岸日前達成協商共識。中國國台辦卻聲稱，「此次溝通與兩岸協商談判無關」，並重申是「惡性撞船事件」，要求台灣方面盡快查明真相。陸委會回應，外界對此很多定位和定性都是不必要的，最重要是把事情處理完畢 。

陸委會發言人梁文傑表示，這次協商是「當事人」對「當事人」，雙方就慰問金、遺體和船隻歸還問題達成共識。他強調，外界對此很多定位和定性，「在我看來都是不必要的，最重要是把事情處理完畢」。

「善意是互相的 希望別再緊繃」

關於國台辦重提「惡性」撞船，是否有善意被破壞的感覺？梁文傑回應，「善意都是互相的」，希望○二一四事件的解決，讓兩邊走得比較近一點，不要再回到緊繃狀態。

近日有大量中國漁船出沒到我方海域捕魚，梁文傑指出，中國現處於休漁期，船隻照理不准出海作業，但漁民為了討生活，仍有很多中國漁船到我方海域，我方當然不希望看到這種情況發生，這也違反對岸法律，希望中方加強執法，我方都會進行執法。

陳玉珍：七日接胡姓釣客返金

另外，國民黨立委陳玉珍昨天表示，有關協調滯留中國的金門胡姓釣客返回金門時間，在與中國有關方面取得共識後，預計八月七日一早，陪同家屬搭早班船前往中國接回。胡姓釣客母親得知後表示，「這一天終於等到了」，全家知道這個消息都很高興，也很激動。

陳玉珍說，將陪同家屬前往，讓這段期間金門海域發生的大小事件都能順利解決，最後共同迎接開放中國觀光客來金門觀光旅遊的好消息。

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