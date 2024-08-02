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蔣萬安稱國慶晚會在大巨蛋 劉世芳︰由韓決定 韓辦︰選項之一

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者陳鈺馥、李文馨、劉宛琳、何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安近日受訪指出，今年國慶晚會將於大巨蛋舉辦。內政部長劉世芳昨表示，國慶籌備由立法院主辦，國慶晚會舉行地點將由立法院長韓國瑜決定，內政部全力配合。韓國瑜辦公室說，大巨蛋只是眾多選項之一，最後能不能使用，要看北市相關法規和使用規範。

蔣萬安日前表示，消防安全基金會預計八月中完成大巨蛋各項檢查及演練，十月國慶晚會將於大巨蛋舉辦，韓國瑜有和北市府聯繫，希望晚會能在台北市舉辦；市府非常願意，也很高興國家重要慶典再次回到首都台北市，市府會盡全力，努力把晚會辦好。

韓國瑜辦公室表示，大巨蛋只是眾多選項之一，最後能不能使用，要看北市相關法規和使用規範。另據了解，對於國慶相關辦理事宜，韓國瑜與內政部、地方政府第一次開工作會報時，韓提出國慶晚會可考慮辦在國父紀念館，但中間有人建議可辦在大巨蛋，韓對此僅表示，大巨蛋目前不能使用，等台北市法規通過能用的時候再說。當時只拍板晚會在台北市、煙火在雲林。

蔣萬安昨受訪強調，大巨蛋一定是經過消防安檢，安全無虞才會舉辦國慶晚會，目前預計八月上旬完成消防安全驗證及各項演練，最終還要由台北市政府召集跨局處審查會議，依「大型群聚活動安全管理自治條例」審查，經過嚴謹的審查、把關，一切符合各項安全標準，安全無虞就可舉辦非體育賽事，包含演唱會；若沒有通過，就限期改善到符合安全標準才舉辦。

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