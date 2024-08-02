府聘任27資政 蘇貞昌、謝長廷入列

前行政院長蘇貞昌。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕總統府昨天公布聘任資政廿七人、國策顧問七十三人，聘期自今年八月一日起至二○二六年五月十九日截止。前行政院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷、前總統府資政顏志發，以及總統賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永等人都在資政之列；前立委余天、中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜則被聘為國策顧問。

新聘資政八人，包含蘇貞昌、謝長廷、童永、前總統府資政吳澧培、顏志發、前國策顧問湯文萬、紐約台灣商會創會會長蔡仁泰、賴總統就讀成大醫學系時的教授韓良誠；續聘十九人，包含田弘茂、吳勝雄（吳晟）、李明亮、李茂盛、沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁、姚嘉文、夏本．嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅、陳忠源、陳博志、陳繼盛、黃崑虎、蕭新煌。

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國策顧問73人

國策顧問名單七十三人，包含王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天、余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一、李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄、林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民、柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水、康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海、張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆、陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍、陳輝東、曾貴海、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信、趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥、盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰、顧忠華。

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