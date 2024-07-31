審計部指微軟不再支援更新 有安全漏洞 ／內政部︰戶役政作業系統今年規劃更新

內政部長劉世芳。（資料照）

2024/07/31 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕資安問題影響國家安全，據審計部一一二年度的中央政府總決算審核報告指出，全國各戶役政資訊系統中，有逾九成工作站作業系統版本，微軟公司（Microsoft）已不再支援更新，存有高風險安全漏洞，建議應適時規劃導入作業系統更新機制。內政部表示，已規劃於今年度辦理戶役政工作站作業系統更新計畫，經更新測試並確認功能後，再逐步更新全國戶役政作業單位。

根據內政部統計，截至今年二月底，全國各戶役政工作站合計六九四五台，其安裝的作業系統版本包含七種Windows10版本；不過據微軟官網公告，其中六六八七台、占比九十六．二九％的作業系統版本，已陸續停止相關服務，除安全性更新外，不再提供技術支援。

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審計部表示，依國家資通安全研究院今年三月發布的「漏洞警訊公告」指出，微軟公司Windows10專業版一八○九、二一Ｈ二、二二Ｈ二等作業系統存有高風險安全漏洞，已遭駭客利用，建議儘速確認並進行修復更新等。

審計部指出，內政部對此回應，考量戶役政資訊系統是在封閉網路環境中運作，較不易發生駭客攻擊事件，為求各工作站系統穩定工作，因此仍繼續使用不再支援更新的作業版本。審計部強調，鑑於微軟將於明年十月十四日停止所有Windows10版本的技術支援功能更新、安全性更新或修正程式服務，屆時仍須面臨不確定的資安風險。

內政部則表示，早已規劃今年底前完成內網所有終端主機作業系統更新作業；戶役政系統採多層次防禦機制、內外網隔離，針對全數戶役政工作站進行七天、廿四小時監控，絕無藏有資安風險之處。

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