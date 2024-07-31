我方要求放寬開立信用狀銀行資格標準 244億軍購金滯美 待美方評估解套

審計部日前指出，國防部執行中軍購案合約終止準備金現滯留約新台幣244億元。（圖：取自洛克希德馬丁官網）

2024/07/31 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕審計部一一二年度中央政府總決算審核報告指出，國防部執行中的對美軍購案合約終止準備金，現滯留約新台幣二四四億元於美國，應積極協調美方加速辦理以銀行擔保信用狀取代，以利提升財務運用效能，但因我國銀行海外分支機構均無取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照，不符美方承作銀行資格規範，而無法返還。

國防部回覆審計部指出，擔保信用狀取代軍購案合約終止準備金，涉及對全球軍售政策調整，美方尚需嚴謹審慎評估，將由駐美軍事代表團密切掌握美國國防安全合作局評估結果。

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審計部報告指出，截至一一二年底，國防部執行中的軍購案，已結匯合約終止準備金滯留計七億九三一○萬餘美元，約二四四億餘新台幣。我國對美軍購案發價書，內含美方依案款金額一定比例提列，以備軍購國中途終止合約時，支付其合約商損失合約終止準備金。按美國國防部安全援助管理手冊規定，軍購國可以使用合格銀行開立的擔保信用狀，取代軍購案合約終止準備金，若非屬美國的銀行，需取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照。

審計部說，一一一年底已函請國防部研議將軍購案合約終止準備金，改以符合美方規定銀行開立的擔保信用狀取代。國防部並於一一二年二月推動計畫；至一一三年底止，區分近、中及遠程三階段辦理「承作銀行選定」、「遞交申請信函」、「協議簽署」作業，依計畫節點逐步推動。

但審計部指出，經查截至一一二年底，因我國銀行海外分支機構，均無取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照，不符美方對承作銀行資格規範。國防部去年兩度洽美國國防安全合作局，評估放寬開立信用狀銀行資格標準，該局回復因涉及政策調整，且需考量不損及美方權益和各軍購國一致性作法，正由國務院、財政部及外部法務單位評估中，尚無法提供確切完成日期。

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