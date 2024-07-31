簡舒培、游淑慧批柯「法盲」

台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/07/31 05:30

〔記者詹湘淇、陳昀／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲昨接受網路節目專訪時，針對京華城案爭議自爆：「對啦，圖利，哪個地方不合法？講不出來。」民進黨議員簡舒培對此表示，柯就是法盲，可以拿圖利罪來辦大巨蛋案時任財政局長李述德，自己圖利別人就沒有罪？國民黨議員游淑慧也說，柯真是法盲主席，市府內部不只一次有人提醒京華城案有適法問題，柯市府卻照讓此案進入都委會，還綁架基層公務員為自己背書。

圖利罪就在「貪污治罪條例」裡

民進黨發言人韓瑩表示，貪污治罪條例明定圖利罪的構成要件包含「明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益」，如果這不是貪污，那什麼才是貪污？難道民眾黨主張「圖利除罪化」嗎？

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簡舒培表示，圖利罪就在「貪污治罪條例」裡，柯文哲二○一六年主持廉委會調查五大案，將大巨蛋案時任財政局長李述德移送法辦。柯認為別人就是圖利，自己圖利財團卻不算圖利罪，「這不是太荒謬可笑嗎」？

游淑慧指出，特定圖利本身就可能涉嫌違法，只京華城得利，怎麼會是民眾黨所言「圖天下利」？會說出這種話的柯主席真的是法盲主席，京華城案沒市長交辦、同意，進不了都委會、拿不了容積獎勵，柯還綁架一堆基層公務員來為自己背書。

游淑慧說，所有內部文件都顯示，市府內部會議討論不只一次有人明確提醒，用都更獎勵有適法問題，但柯市府仍這樣幹了，柯甚至還指定副市長彭振聲親任此案的專案管理。游淑慧說，柯當年指控大巨蛋案零權利金是圖利，那他自己低價標租北士科土地、大方給予容積獎勵，也是一種白色雙標。

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