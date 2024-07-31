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談京華城案 柯脫口：對啦圖利！ 哪裡不合法？

前台北市長柯文哲接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

前台北市長柯文哲接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

2024/07/31 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕前台北市長柯文哲涉及京華城、台智光、北士科三案爭議。針對京華城案被外界質疑圖利廠商，柯昨接受網路節目專訪時脫口說出：「對啦，圖利，哪個地方不合法？」民眾黨發言人吳怡萱隨後急澄清，柯是指在合法範圍協助台北市政順利推動，如同「計利當計天下利」，為的就是讓市民得利。

民眾黨急澄清︰柯本意是「計利當計天下利」

談及外界將京華城案、新竹縣長楊文科涉貪案做比較，柯文哲表示兩案不一樣。楊案是別人要楊成立委員會判定要不要停工，結果楊文科沒有，加上工務處長拿錢還說是楊指示的，這就很難解釋；京華城案則是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、三個專案小組，再加上都發局官員，全部都有會議紀錄，「若有問題，那你打算抓誰？至少五十個人，意思是說這五十人全部被收買？」

柯認為，京華城案到現在為止，沒有查到金流，或是反咬是誰指示，加上從都發局官員到局長，每個人都敢和議員對答說合法、依法行政。若京華城要辦的話，「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」。

柯強調，外界認為這會讓廠商賺到錢，難道只要和政府做生意、有互動，全部都要虧錢嗎？要拿到比較高的容積率，就要付出代價，包括智慧建築、環保綠建築等規範，這些都有會議紀錄。柯也質疑，打這個議題應該是等他選總統的時候打，現在前不著村，後不著店，或是等到下次選舉時再打，時間點不對。

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