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國民黨未對楊文科、顏寬恒黨紀處分 綠批朱：為固權力賠上黨形象

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2024/07/30 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨籍新竹縣長楊文科、國民黨立委顏寬恒近日分別被起訴、判刑，國民黨卻未祭出黨紀處分。對於國民黨主席朱立倫昨天強調「與過往標準一致」，民進黨立委賴瑞隆批評，朱立倫就是在鞏固權力，擁抱地方派系和有權人士，不敢得罪地方有勢力的人，放棄黨紀和原則，把整個國民黨的形象賠上去，台灣人民都看在眼裡。

賴瑞隆表示，國民黨歷任黨主席對涉貪案的黨紀處理原則，一向都是羈押就停權、一審有罪就開除黨籍，朱卻更動原則；黨員若有犯貪污罪，得由中央考紀會先行停止黨權，可以做、也可以不做，顯然朱立倫不敢得罪地方有勢力的人，和他們一起「上車」，支持他們上訴。

他指出，朱立倫第一時間用整個黨的形象替涉貪黨員背書，馬英九時代還會愛惜羽毛、疼惜臉皮、知道羞恥，犯錯趕快止血，朱連演都不演，為鞏固自己權力，把黨紀、原則，甚至把政黨形象全部賠上去。

他說，最近藍、綠、白有很多案件發生，但民進黨的態度很清楚，只要涉及羈押就是停權，一審有罪就開除黨籍，任何人都不例外，這是大是大非的原則；反觀國民黨這段時間的表現，確實讓台灣人民失望，不但沒有高標準，同時還不斷質疑司法，甚至和涉犯貪污罪的人綁在一起。

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