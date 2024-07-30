國民黨未對楊文科、顏寬恒黨紀處分 朱立倫：依據新修訂規章辦理

國民黨主席朱立倫。（記者李容萍攝）

2024/07/30 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨新竹縣長楊文科及國民黨立委顏寬恒近日分遭起訴及判刑，卻沒受到黨紀處分，引來外界質疑國民黨黨紀愈來愈鬆。對此，國民黨主席朱立倫昨在桃園市參加大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典時受訪表示，黨部是根據二○二○年九月修訂的規章辦理，全都是一致的標準。

楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構遭起訴，國民黨未祭出黨紀處分，朱立倫表示，國民黨是根據二○二○年九月修訂的規章辦理，標準一致，二○二○年以前的規章就不予討論。

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朱立倫強調，「楊文科犯的不是貪污罪而是圖利」，在行政裁量與圖利當中，將來還是要由法院裁決，並不是收賄的貪污罪，圖利是否成立，相信法院最後會還他清白。對於顏寬恒因貪污罪被判刑七年十月、偽造文書判刑六月，朱立倫也回應是一樣的標準。

另外，針對助理費部分，朱立倫說，助理費連判決結果差異都非常大，有的判決是用「詐欺罪」、有的是用「使公務人員登載不實」、有的是用「貪污治罪條例」，畢竟助理費有百樣種。他說，民進黨別想以此惡意攻擊國民黨，因為不管民進黨、國民黨、民眾黨或是無黨籍，地方議會或是中央立法委員都碰到相同的問題，朝野應重新慎重討論如何規範，民進黨想以此攻擊國民黨，「自己回頭看一看有多少議員、立法委員同樣都碰到助理費問題」。

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