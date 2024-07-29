施壓至少5國議員不得來台 IPAC譴責中國干預

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會明日將在台北登場，圖為前立委林昶佐去年獲邀參與IPAC於捷克布拉格舉辦的年度峰會。（資料照）

2024/07/29 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會明日將在台北登場，美聯社昨天披露，中國外交官向多個國家的議員施壓，要求他們不要參加這次的峰會。對此，IPAC證實指出，至少有五個國家的八位國會議員在赴台之前，收到了來自中國外交官的電子郵件或電話。IPAC譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為。

對中政策跨國議會聯盟峰會 明台北登場

IPAC批評，中國阻撓IPAC峰會的行動是其公然損害其他國家民主權利並否定台灣進行合法外交交流權利的又一例證，由於這些互動不符合主權國家之間正常外交關係的行為準則，IPAC成員保留向各自外交部提出正式申訴和投訴的權利。

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對於中國的阻撓行為，IPAC說，至少有五個國家的八位國會議員在出發赴台參與峰會之前，收到了來自中國外交官的電子郵件或電話。部分與會者所屬黨派的領導層也受到施壓，一位國會議員被中方邀請前往中國，取代其原計畫來台的行程。

IPAC譴責並反對中國干預其年度峰會的行為，並強調民意代表擁有自由造訪其他地方與支持其所相信的信念的權利，這是民代行使其身分的權利與責任的正常行為。

我外交部也強烈譴責 感謝友人支持台灣

為應對中國的恫嚇，IPAC決定提前宣布，在中國「一帶一路」重點國家擴展網路，歡迎哥倫比亞、伊拉克、馬拉威、索羅門群島、甘比亞及烏拉圭等六國加入聯盟，也是聯盟史上最大規模的擴張。

針對中方施壓行徑，我外交部也予以強烈譴責，並感謝IPAC友人堅定支持民主與台灣。

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